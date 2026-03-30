Estos son los aeropuertos afectados por la huelga de 'handling' en Canarias durante Semana Santa

Los turistas que lleguen a Canarias esta Semana Santa y los residentes que salgan del archipiélago muestran su preocupación ante la huelga del servicio de handling Groundforce de la empresa Globalia. Esta situación podría provocar incidencias en los aeropuertos, afectando a todos los pasajeros que tengan previsto coger un vuelo en los próximos días.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han llamado a los trabajadores del sector a movilizarse desde hoy mismo, Lunes Santo. Los convocantes quieren aprovechar la gran repercusión de estas fechas, en las que millones de pasajeros pasarán por los aeropuertos canarios.

De los 12 aeropuertos en los que se ha convocado la huelga, cinco están en Canarias: Gran Canaria, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Lanzarote y Fuerteventura. En todo el país se prevé que los paros afecten a unos 3.000 trabajadores, cerca de un millar en el archipiélago, que secundarán las protestas en estas franjas horarias afectando a todas las fornadas:

De 05:00 a 07:00 horas para las mañanas

De 11:00 a 17:00 horas durante la tarde

De 22:00 a 00:00 horas en la noche

Estas movilizaciones tendrán carácter indefinido hasta que los sindicatos alcancen un acuerdo con la empresa Groundforce, del grupo Globalia. Esto afecta, principalmente, a las personas que viajen en Air Europa.

Según explican los organizadores de la huelga, esta compañía está "incumplimiento los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo y la interpretación unilateral de sus artículos que está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo para la plantilla". Por esta razón los sindicatos abogan a que todas las partes alcancen un acuerdo que beneficie a los trabajadores.

¿Cómo afectan las huelgas a los turistas?

Las disputas entre empresas y sindicatos dejan unos grandes perjudicados, los pasajeros. Los viajeros pueden sufrir retrasos, cancelaciones e incidencias en sus vuelos, ya que estas huelgas afectan a los trabajadores de tierra, encargados de funciones clave como la facturación, la gestión de equipajes, las rampas o el repostaje. Por eso, quienes vayan a coger un avión deben consultar el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto para evitar sorpresas de última hora.

En caso de que tu vuelo se retrase o sea cancelado, puedes solicitar el reembolso del billete o exigir una alternativa de transporte, además de reclamar una compensación si se cumplen las condiciones previstas en la normativa.