¿Cuánto cuesta llenar el depósito para Semana Santa en Canarias?

Más de 6.000 kilómetros separan Canarias de Irán, pero el conflicto en Oriente Próximo ya está afectando a los bolsillos de las familias canarias. Un pequeño viaje a otra isla, una escapada al sur o una excursión a la montaña, la mayoría de los planes preferidos para el largo puente de Semana Santa incluyen el uso de un vehículo y, por consiguiente, un gasto extra de combustible, uno de los productos más afectados por la inflación. Llenar todo el depósito de un vehículo de gasoil cuesta hoy 21 euros más que en la Semana Santa del año pasado, lo que supone un incremento del 27%. Pero tampoco se libran los coches de gasolina, los canarios que utilicen la 95 deben invertir este año 13 euros más al sufrir una subida del 17%.

Ninguno de los combustibles se libra. El litro de gasolina 95 ha pasado 1,20 a 1,41; la 98 ha pasado de 1,22 a 1,53 y el diésel de 1,18 al euro y medio. Este último registra la mayor subida rozando el 30% y es que España tiene una dependencia exterior estructuralmente mayor del gasóleo que de la gasolina, lo que va a dañar los bolsillos de los isleños que en estas vacaciones opten por el uso de un vehículo diésel. Los que utilicen un coche compacto con unos 45 litros de tanque pasarán de gastar 53,28 euros a unos 67,77, pero el golpe es mayor si la familia es numerosa y requiere de vehículos un poco más espaciosos. Repostar un coche diésel de 65 litros cuesta hoy 20,93 euros más que en la Semana Santa de 2025, pasando de 76,96 a unos 97,89 euros.

Un golpe mayor

Y para quien tenga un vehículo SUV el golpe es mayor. Este tipo de vehículos combinan las ventajas de un coche familiar con las capacidades de un todoterreno y tienen un depósito de unos 80 litros. Una excursión larga implica gastar hoy 120,48 euros frente a los 94,72 que costaba llenar el tanque hace un año. Casi 26 euros más. Pero los planes se encarecen también para los conductores de automóviles de gasolina, llenar el depósito de un SUV con 95 es 16 euros más caro y si es de 98, el incremento es de 15 euros. Y en el caso de un coche compacto supone una inversión, en ambos caso, de unos 9 euros más. También es más cara este año la ruta en moto, aunque las cifras son bastante más asumibles. El incremento oscila entre los 3 y los 6 euros por tanque dependiendo del tipo de combustible.

En la provincia de Las Palmas los porcentajes de subida son más acusados aunque el coste por litro es más elevado en Santa Cruz de Tenerife. El gasoil, por ejemplo, ha pasado en la provincia occidental de 1,20 a 1,51, registrando un incremento del 25,75%, mientras que en la provincia occidental el alza es del 28,69% pasando de 1,16 a 1,50 euros.

Pero no hay que irse hasta la Semana Santa pasada para observar el impacto que la guerra de Irán está teniendo en los precios de los combustibles. Hace un mes, el lunes posterior al estallido del conflicto, la gasolina 95 en Canarias estaba, de media, a 1,19 euros y solo 30 días después marca 1,41. Y lo mismo con el diésel que ha pasado de 1,18 a 1,51 euros por litro de combustible.

Sin tope a la vista

Las subidas son diarias y por el momento, no hay tope a la vista. Este encarecimiento de los carburantes no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una tendencia más amplia que ya se deja sentir en el conjunto de la economía europea. La inflación en la zona euro ha repuntado en marzo hasta el 2,5%, con un aumento notable -de seis décima- en apenas un mes que rompe la senda de moderación de los últimos tiempos. Detrás de este giro vuelve a situarse el factor energético tal y como ocurrió en 2022 con la guerra en Ucrania y el encarecimiento del gas. El actual conflicto en Oriente Próximo está elevando el precio del petróleo y trasladando esa presión directamente al coste de los combustibles. Un impacto que, en territorios como Canarias, se percibe con mayor intensidad debido a su dependencia exterior y a los sobrecostes asociados a la insularidad.

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Para encontrar un repunte de esta intensidad en los precios hay que remontarse a 2022, cuando el estallido de la guerra en el este de Europa provocó una escalada sin precedentes en los costes energéticos. Aquel episodio marcó uno de los picos inflacionistas más altos de las últimas décadas en Europa. Ahora, aunque el contexto es distinto, el patrón se repite y un conflicto internacional vuelve a tensionar los mercados energéticos y a trasladar esa presión al día a día de los consumidores, con los carburantes como uno de los primeros indicadores en reflejarlo.