Hacienda lo confirma: las familias con hijos menores pueden desgravarse estos gastos en la Declaración de la Renta 2026

Las familias canarias con hijos pueden ahorrarse una cantidad importante en la Declaración de la Renta gracias a las deducciones y ventajas fiscales que contempla la Agencia Tributaria. En muchos casos, Hacienda permite aplicar reducciones vinculadas a gastos de guardería, crianza o manutención, lo que puede rebajar de forma notable el resultado final de la declaración.

A las puertas de la campaña de la Renta 2026, miles de familias con hijos se vuelven a preguntar qué deducciones pueden aplicar para pagar menos impuestos. Muchas personas no consiguen aprovechar los numerosos beneficios fiscales destinados a estos contribuyentes.

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Los asesores fiscales avisan de que gran parte de estas ayudas no se incluyen automáticamente en el borrador de la Agencia Tributaria. Es decir, si no se revisan e introducen manualmente, ese dinero se pierde.

Deducciones por hijos: un abanico de ayudas poco conocidas

Las familias con menores a cargo pueden acceder a diferentes bloques de deducciones que dependen de la comunidad autónoma en la que residan.

Entre las más destacadas se encuentran las vinculadas al nacimiento o adopción, especialmente durante los primeros años de vida del menor. También existen beneficios fiscales relacionados con la maternidad, que pueden aplicarse durante los tres primeros años.

A estas se suman otras menos conocidas, como las deducciones por gastos médicos, por ejemplo, la compra de gafas, o las vinculadas a la educación, como material escolar o costes derivados de la escolarización.

En algunas autonomías también se contemplan incentivos adicionales para familias numerosas o situaciones específicas, ampliando aún más el ahorro potencial.

Un sistema que depende de cada comunidad autónoma

Uno de los aspectos más relevantes es que estas deducciones no son iguales en toda España. Cada comunidad autónoma establece sus propios beneficios fiscales, lo que genera importantes diferencias entre territorios.

Esto implica que el contribuyente debe conocer qué deducciones existen en su comunidad y comprobar si cumple los requisitos para aplicarlas.

Uno de los fallos que muchas personas cometen es pensar que Hacienda ya ha incluido todas las deducciones en el borrador de la Renta. Sin embargo, en el caso de las autonómicas, esto no suele ocurrir. El sistema permite incorporarlas, pero es el propio contribuyente quien debe hacerlo manualmente. Para ello, es necesario acceder al apartado de deducciones autonómicas dentro del borrador y revisar las opciones disponibles.

No hacerlo puede suponer perder cientos de euros en la declaración.