Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa: "Tenemos el combustible en el patio de casa, no hay que ir a buscarlo a Oriente Próximo"

Se estima que en España hay ya unos 2,5 millones de hogares que utilizan la biomasa (materia orgánica vegetal o animal de origen no fósil) para climatizar las estancias y calentar el agua de uso sanitario diario. La red de calor de Móstoles que funciona con astillas es un ejemplo, pero no el único. Tampoco los pellets, tal vez el combustible orgánico más conocido. Son pequeños cilindros de biomasa comprimida (generalmente serrín y virutas de madera) de entre 5 mm y una micra, utilizados principalmente como biocombustible ecológico de alta eficiencia para calefacción.

Existen multitud de sistemas y procesos para conseguir calor sin gasoil o electricidad. Tal y como explican desde la empresa Rebi, "las cáscaras de los frutos secos o los huesos vegetales constituyen una fuente de calor de mucha calidad, por el poder de combustión y retención del calor que atesoran".

Reportaje sobre Red de Calor Móstoles. / José Luis Roca

Esto lleva a que haya lugares donde se emplean para este fin los desechos resultantes de los procesos de transformación de la aceituna en aceite de oliva. Especialmente en el sur de España, donde "se están utilizando sistemas que se nutren de los huesos de las aceitunas para generar calor", le cuenta a El Periódico de Catalunya Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom).

Javier Díaz es el presidente de la Asociación Española de Biomasa (Avebiom) / Cedida

Es el caso de Puente Genil (Granada), donde hay comunidades en las que se ha implantado un sistema que aprovecha el llamado alperujo. Es el residuo resultante de la extracción de aceite, constituido por alpechín (aguas vegetales) y orujo (restos sólidos de las aceitunas), que constituye un combustible de alta calidad.

"La empresa italiana Ferrero usa las cáscaras de los frutos secos como biomasa para la generación de calor, con una maquinaria fabricada en Murcia" Javier Díaz — Presidente de Avebiom

"Las cáscaras de frutos secos, por ejemplo, son otra fuente de combustible excelente", explica Díaz, que pone como ejemplo “las fábricas de la empresa italiana Ferrero, que en lugar de tirar las cáscaras de su materia prima, las emplean como biomasa para la generación de calor". Un proceso que se lleva a cabo "con maquinaria fabricada en España, concretamente en Murcia".

Calor de Michelin

Más formas de esquivar los combustibles fósiles: Rebi ha diseñado un sistema que funciona en Soria y en Aranda de Duero, donde comunidades enteras aprovechan el calor sobrante de fábricas que cuentan con grandes hornos o fundiciones para climatizar hogares. Empresas como Michelin o Fico ya operan de ese modo. Como contraprestación reciben de Rebi agua para refrigerar sus sistemas.

La empresa Rebi controlando una de sus redes de calor / José Luis Roca

España se ha convertido en los últimos 10 años en una potencia mundial en este tipo de energías: "Es reconfortante ver cómo a principios de siglo íbamos los españoles a Escandinavia para aprender sobre sus sistemas de generación de calor. Ahora somos nosotros los que recibimos visitas de profesionales de todo el mundo, en especial de Sudamérica, para aprender más sobre estos procesos", señala el presidente de Avebiom.

En Soria y Aranda de Duero, comunidades enteras aprovechan el calor sobrante de fábricas como Michelin o Fico

Es uno de los motivos por los que en España esté creciendo el uso de los sistemas de biomasa entre un 15% y un 20% cada año. Empresas petrolíferas españolas, como Repsol, "ya trabajan en desarrollar biocombustibles sólidos y líquidos que sean de aquí", indica Díaz, que redunda en que "lo interesante de la biomasa es que aprovecha el material orgánico vegetal existente en nuestro territorio. Tenemos el combustible en el patio de nuestra casa. No tenemos que ir a buscarlo a Oriente Medio ni estar pendientes de las fluctuaciones del mercado", defiende.

El experimento Torelló

Catalunya fue pionera en el experimento de implementar la biomasa para que funcione la calefacción de los edificios. Sant Pere de Torelló (Osona) fue el primer lugar donde se implantó un sistema que no hace más que crecer. Un proyecto que arrancó en 1986 para incinerar los residuos que generaba la industria de la tornería.

Tras haber experimentado serios problemas durante sus primeros años (oposición vecinal, problemas con los proyectos o abandono de empresas), la iniciativa se ha acabado imponiendo como alternativa sostenible de climatización. Desde 2017, la caldera funciona íntegramente con biomasa forestal. En la actualidad da servicio a 660 vecinos y es uno de los ejemplos en el que se miran otros municipios de toda España que quieren adoptar este sistema.

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Las siguientes metas para el sector de la biomasa son conseguir calefacciones individualizadas e incluso frío. Desarrollos ya muy avanzados y que permitirán, a corto plazo, instalar aires acondicionados que funcionan con materia vegetal. "En España se está trabajando mucho en el desarrollo de tecnologías solares o eólicas. Que está muy bien, pero tienen limitaciones. Si está nublado, la solar no funciona. Si no hace viento, el molino está parado. La biomasa nos da unas posibilidades enormes. No es un sistema difícil; lo difícil es sacar combustible fósil que está a 5.000 metros de profundidad y construir redes que lleven ese combustible por todo el mundo", concluye Díaz.