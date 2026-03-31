DISA premia la confianza de sus clientes a través de su app ‘Mi Energía DISA’

DISA, compañía energética y licenciataria de la marca Shell en España, pone en marcha desde hoy y hasta el próximo 30 de abril una iniciativa destinada a aliviar el impacto del incremento de precios derivado de la actual situación internacional. Con esta acción, la empresa quiere reconocer la fidelidad de los clientes que confían en su red de 588 estaciones de servicio distribuidas por todo el territorio nacional.

Durante el próximo mes, repostar en DISA y Shell tendrá premio de forma rápida y sencilla. Solo por utilizar la aplicación móvil ‘Mi Energía DISA’, los usuarios obtendrán bonificaciones inmediatas de hasta 6 euros, en función del consumo realizado, que podrán aplicar en futuros repostajes y compras en tienda.

Estos descuentos serán compatibles con las promociones ya vigentes en la app y, además, los clientes recibirán un cupón extraordinario de hasta 5 euros en combustible a los que se sumarán vales para consumo en tienda.

Con esta medida, las estaciones de servicio DISA y Shell refuerzan su compromiso con los consumidores y continúan impulsando soluciones en un contexto económico especialmente sensible para los hogares y profesionales que dependen de la movilidad.

Mi Energía DISA:

Además de ofertas puntuales como la actual, la aplicación Mi Energía DISA ofrece a los usuarios un amplio abanico de ventajas que facilitan su día a día y maximizan el ahorro. A través de la app es posible aplicar o acumular descuentos en cada repostaje de forma continuada en el tiempo, recibir y utilizar los premios obtenidos en las promociones activas y pagar el combustible sin necesidad de pasar por tienda.

También permite comprar bonos de lavado con mayores ventajas, recargar vehículos eléctricos en los puntos disponibles y acumular puntos del club de fidelización para canjearlos por diferentes premios. Asimismo, permite localizar la estación más cercana según los servicios que el cliente necesite, mantenerse informado sobre ofertas y promociones personalizadas, realizar pedidos de gas envasado y contratar o hacer seguimiento del contrato de electricidad, convirtiéndose en una herramienta integral para la gestión energética del usuario.