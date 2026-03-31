Los salarios en España suben menos que en la UE, pese a que es la gran economía que más crece

Los salarios subieron en España a lo largo de 2025 menos que en el resto de estados de la Unión Europea, pese a que España fue la gran economía que más creció y está creciendo en el Viejo Continente. Pese al buen momento que atraviesan las empresas españolas y la expansión de la actividad en la que lleva instaladas desde el estallido de la pandemia, parte de ese crecimiento se basa más en la cantidad que en la calidad y no se está distribuyendo de manera uniforme. Según los datos actualizados este martes por Eurostat, la oficina estadística de la UE, España suma así al menos cinco años consecutivos registrando incrementos salariales por debajo de la media del club de los 27 y los españoles ya cobran un 25% menos que el resto de europeos.

El sueldo medio en España se situó en 2025 en los 19,5 euros por hora trabajada, lo que a nivel mensual para una jornada completa equivaldría a unos 3.300 euros brutos (en 12 pagas). La traslación a un salario mensual de este tipo de rentas no es muy precisa, ya que parte de un sesgo que introduce el personal que trabaja a tiempo parcial y no alcanza, ni se acerca, a esas cifras. En 2025, esa cuantía por hora aumentó un 3,2% respecto al salario medio de 2024; un incremento superior a lo que subieron los precios en ese mismo periodo (2,9%). Pero inferior si se compara en clave externa, ya que el salario medio por hora en el conjunto de la UE aumentó un 4%, ocho décimas más que el caso español.

La evolución de los salarios en España se asemejó más a Francia (1,7%) o Dinamarca (2,5%), que fueron las economías que menores incrementos registraron, que no a Bulgaria (14,1%) o a Islandia (11,1%), que fue donde más se revalorizaron las nóminas. Los países del este de Europa llevan años copando los mayores incrementos retributivos, ya que parten de posiciones muy inferiores a los de las grandes economías occidentales y recientemente han ido quemando etapas en su proceso de convergencia con ese bloque del espacio Schengen.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Descripción de la tabla de salarios en la Unión Europea.

En ese sentido, es coherente que España no esté incrementando sus sueldos al mismo ritmo. Si bien las empresas españolas no remuneran a sus empleados como en el este de Europa, tampoco lo hacen como los países escandinavos o las grandes locomotoras, como Alemania o Francia. De hecho, el salario medio por hora en España es un 25,6% inferior a la media de la UE y ese diferencial ha ido empeorando con los años.

Evolución a peor

No es la primera vez que España se queda por debajo de la media europea en cuanto a subidas salariales. Durante los últimos cinco años, en todos y cada uno de ellos el incremento salarial por hora trabajada se ha quedado por debajo de la media europea. Eurostat no ofrece datos de salarios por hora con una periodicidad anual previos a 2020, lo que dificulta alargar la comparativa. No obstante, sí ofrece datos con carácter plurianual y la comparativa no es positiva a favor de los españoles. En 2008, los salarios en España eran un 11,2% inferiores a los de la media europea, hoy esa brecha se ha más que doblado, hasta ese 25,6%.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa coroplético del crecimiento del PIB en la UE en 2025.

Todo ello pese a los buenos datos macroeconómicos recientes. Los trabajadores españoles están pagando, entre otras muchas variables, la devaluación salarial aplicada por las empresas para salir de la crisis de 2008, que impactó en España con mayor virulencia que en el resto de la UE. No obstante, no todo se explica a partir de cómo España se recuperó de la resaca del 'tocho' y el posterior estallido de la burbuja inmobiliaria. Y es que en el actual ciclo de crecimiento económico iniciado tras el desconfinamiento del covid-19, los sueldos han crecido, sí, pero por debajo de la media europea. Y, durante varios años, por debajo también de lo que subían las nóminas en países como Alemania, que a nivel macroeconómico atraviesa uno de sus peores momentos en años.

Noticias relacionadas

En 2025, España fue la gran economía europea que más creció, con un incremento interanual del PIB del 2,8%. Hubo otros estados que registraron mayores incrementos porcentuales, como fue el caso de Irlanda (12,3%, se explica por un efecto rebote tras una caída en 2023), Malta (4%), Chipre (3,8%) o Polonia (3,6%). Cifras superiores, pero de economías con menor peso. Los líderes de la UE, como es el caso de Alemania (0,2%), Francia (0,8%) o Italia (0,5%), registraron crecimientos de su economía sustancialmente más modestos. Lo que explica que el PIB del conjunto del Viejo Continente creciera un 1,5%, casi la mitad que el español. Y, pese a esa mayor expansión de la economía en términos macro, la mejora para los bolsillos de los trabajadores fue mucho más moderada y, un año más, los españoles son europeos un poco más pobres que el resto de sus conciudadanos.