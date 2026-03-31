¿Trabajas el Jueves o el Viernes Santo? Cobrarás más o te regalarán un día libre en estos casos

Esta semana, los canarios disfrutarán de un gran puente gracias al festivo autonómico de Jueves Santo y al festivo nacional de Viernes Santo, lo que permitirá a muchas personas viajar, descansar o desconectar de la rutina. Sin embargo, no todos podrán librar esos días, ya que muchos trabajadores tendrán que acudir a su puesto.

En estos casos, la empresa deberá compensar el trabajo en festivo conforme a lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo aplicable. En sectores como la hostelería, el comercio, la sanidad o el transporte mantienen su actividad, lo que obliga a miles de empleados a trabajar en jornadas que, en teoría, son no laborables.

Trabajar en festivo no es igual que trabajar un día cualquiera

El Estatuto de los Trabajadores establece que estos días deben tener una compensación específica, ya sea económica o en forma de descanso. La normativa laboral reconoce que, por la naturaleza de algunos empleos, es necesario trabajar en días festivos. Pero también deja claro que esa disponibilidad debe tener una compensación.

Hay dos formas de hacerlo. Por un lado, el trabajador puede recibir un día de descanso equivalente en otra fecha. Por otro, puede percibir un incremento en su salario por haber trabajado ese festivo. Esta decisión no siempre es libre, ya que depende principalmente de lo que marque el convenio colectivo aplicable a cada sector o empresa.

El papel del convenio colectivo

El convenio colectivo es el documento que determina cómo se deben compensar estos días en cada actividad. En él se fijan aspectos como el importe del plus por festivo, los descansos compensatorios o las condiciones específicas.

PI STUDIO

Por eso, para conocer qué compensación te toca, lo más importante es revisar el convenio colectivo, porque ahí es donde se establece exactamente cómo deben pagarte o contraprestarte un festivo.

No hacerlo puede llevar a situaciones en las que el trabajador no reciba lo que le corresponde.

¿Cuánto se cobra por trabajar un festivo?

Aunque no existe una cifra única para todos los casos, en muchos convenios se establece un recargo que puede rondar el 75% sobre el salario habitual. Es decir, trabajar un festivo puede suponer cobrar casi el doble que en un día normal. Este porcentaje puede variar según el sector, la empresa o incluso la comunidad autónoma.

Uno de los principales problemas es que muchos trabajadores desconocen estas condiciones o no saben cómo comprobarlas. Esto provoca que en algunos casos, no se respeten plenamente sus derechos laborales.

Por eso, si trabajas este Jueves Santo o el Viernes Santo, revisa el contrato de trabajo y localiza el convenio colectivo aplicable. A partir de ahí, se puede comprobar si la empresa está cumpliendo con las condiciones establecidas.