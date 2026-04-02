El SCE solo consigue empleo a dos de cada cien trabajadores canarios

A finales del año pasado había 863.200 asalariados en Canarias. Una cifra que evidencia el ascenso que ha experimentado el mercado de trabajo en los últimos años en el Archipiélago. Pero, a pesar de la actividad que se ha constatado, lo cierto es que hay dinámicas del tejido laboral de las Islas que parecen que nunca cambian. Y una de ellas es el papel que cumplen los servicios públicos de empleo a la hora de hacer match entre los trabajadores y las empresas. De esos 863.200 trabajadores canarios, apenas 12.900 aseguraron haber encontrado su puesto actual a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), el organismo encargado de gestionar las políticas activas de empleo y que tiene entre sus funciones conectar a los desempleados con las vacantes existentes. Este dato supone que estas oficinas apenas han participado en la colocación de un 1,5% de los asalariados canarios, o lo que es lo mismo, que siendo generosos consigue trabajo a dos de cada cien isleños con presencia en el mercado laboral.

La Encuesta de Población Activa (EPA) –que el Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizó con datos anuales recientemente– vuelve a constatar el poco peso de las oficinas públicas en la inserción o reinserción laboral de los parados. Un problema que no es exclusivo del Archipiélago y que se hace extensivo a los organismos de todas las Comunidades Autónomas. Aunque, hay que decir, que la situación es más acusada en las Islas, solo Andalucía, la Comunidad Valenciana y Navarra tienen porcentajes más limitados que el nuestro. La media nacional de asalariados que han encontrado empleo gracias a los servicios públicos se encuentra en el 1,7%. El más alto lo tienen las oficinas de Aragón, que colaboran en la colocación de un 3,4% de los asalariados de la región.

Y lo cierto es que la mediación del SCE no solo no ha mejorado con el paso de los años, sino que incluso se ha resentido. Al menos desde 2006, el año en el que la EPA comenzó a incluir esta variable en la estadística. De tal manera que hace veinte años las oficinas de empleo del Archipiélago participaban en un 2,5% de las colocaciones de la masa laboral de la comunidad autónoma. El porcentaje más alto se logró solo un año más tare, en 2007, cuando el SCE consiguió trabajo casi a tres de cada cien asalariados. A partir de ahí, el número ha ido dando bandazos, consiguiendo rebasar incluso la media nacional en algunos ejercicios. El mínimo se registró en 2016, con solo un 0,5% de las colocaciones. A partir de ahí ha tenido ascensos y bajadas hasta situarse en el 1,5% del año pasado.

Factores

Pero, ¿hay alguna razón que explique por qué el Servicio Canario de Empleo suele salir tan mal parado en la fotografía del INE? Dejando a un lado el hecho de que todos los Gobiernos autonómicos insisten en que la estadística oficial infravalora el papel de las oficinas públicas en la mediación e inserción laboral, en el caso del Archipiélago hay varios condicionantes que se deben tener en cuenta.

En España, entre un 60% y un 70% de los trabajadores aseguran haber encontrado empleo a través de contactos personales. Así lo indica el coordinador del Observatorio Canario de Empleo (Obecan), Luis Prieto, quien añade que, en general en todo el país, pero también en Canarias, «el modelo de red de confianza funciona muy bien, a diferencia de otros países, donde los servicios públicos de empleo tienen el monopolio de las ofertas». ¿Qué quiere decir? Que en otros estados de la Unión Europea (UE), las empresas están obligadas a comunicar cualquier vacante que quieran cubrir a los organismos oficiales. Algo que no ocurre en España, donde los empresarios solo tienen obligación de comunicar la contratación, no la propia oferta. Con lo que mientras en otros países cualquier oferta debe pasar por este canal oficial, aquí no ocurre lo mismo, por lo que los datos de las oficinas de empleo españolas son ostensiblemente menores que las de sus homólogas europeas.

Prieto explica también que, ante esto, los organismos públicos de empleo se han especializado en la inserción de colectivos más vulnerables y empresas de difícil cobertura «Una empresa que no encuentra trabajadores en una ocupación lo puede hacer a través del SCE , al igual que trabajadores que tienen dificultades a la hora de encontrar empleo, como quienes no han trabajado antes, mayores de 45 años o mujeres víctimas de violencia de género», expone. Prieto se muestra seguro de que el porcentaje de inserción a través del SCE en estos colectivos sería más alto. «Nosotros atendemos donde el mercado no llega y es ahí donde intervienen los servicios públicos», valora. Un modelo que a Prieto le parece adecuado porque los esfuerzos deben centrarse en aquellos que lo tienen más difícil. «También hay que trabajar en la mejora del mercado de trabajo, para así no tener que intermediar», concluye.

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Temporalidad

La alta temporalidad que existe en Canarias también juega en contra de los datos del SCE. Por ejemplo, si un hotel contactase con el organismo para localizar empleados para cubrir tres vacantes en temporada alta y este se los facilitase, al año siguiente el establecimiento podría ponerse en contacto directamente con ellos para cubrir las necesidades de nuevo. Sin embargo, estas nuevas contrataciones ya no estarían entre aquellas con participación del servicio público pese a que, de facto, su colaboración ha sido indispensable.n