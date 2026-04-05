Alfonso Cabello: «Atraemos inversión exterior cuando genera empleo y competitividad»

¿Cuáles son los objetivos estratégicos de Proexca para este nuevo periodo?

Lo que hemos aprobado en el consejo de administración es centrar especialmente el foco en cuatro sectores estratégicos. Se trata del sector audiovisual, incluyendo también animación y videojuegos; después está la economía azul, que es el sector marítimo; el sector tecnológico y digital y, por último, el aeroespacial. Vamos a revisar el modelo de gobernanza con esos sectores y en cómo los trabajamos, de tal forma que en el Comité Regional de Internacionalización todos los operadores de estos cuatro ámbitos se sienten en una misma mesa y pactemos la estrategia a lo largo de un año ¿Por qué es importante? Porque intervienen muchos operadores como los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, la ZEC, las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales, los clústeres... Intentamos establecer un modelo de gobernanza en Proexca similar al del sector turístico en el que todos los actores operan en un mismo espacio pero con una misma marca, que es Canarias. Queremos traer ese modelo al ámbito de la internacionalización. Se trata de no duplicar esfuerzos, sino de optimizar los recursos públicos y privados e ir todos bajo un mismo paraguas.

¿En qué otros aspectos va a trabajar la empresa pública?

Vamos a poner en marcha la Oficina de Proyectos Estratégicos con siete técnicos nuevos enfocados principalmente a estos cuatro sectores, que se suman a las tres delegaciones que tenemos ahora mismo operando, que están en Madrid, en Alemania y en Marruecos. En definitiva, vamos a trabajar con estas tres delegaciones, cuatro sectores estratégicos y un nuevo modelo de gobernanza para amplificar los ingresos y los proyectos nuestros hacia fuera y los que podamos captar desde fuera hacia aquí.

«Queremos guiarnos por el ejemplo turístico, que todos los operadores estén bajo el mismo paraguas»

¿Qué impactos están generando estos cuatro sectores para el empleo y la economía de Canarias?

Un ejemplo es el sector audiovisual. En 2025 se produjeron en Canarias 154 rodajes, 218 millones de euros y 14.000 empleos. Hubieron 337 rodajes en toda la Península Ibérica, de los que 154 fueron en Canarias, lo que supone un porcentaje muy importante. Se trata de un sector que ha crecido un 70% en cuatro años y que tiene un potencial de crecimiento muy alto. Canarias tiene una variedad de localizaciones, unos incentivos fiscales y una concentración de talento que la convierten en un espacio único. En economía azul estamos hablando de 71.000 empleos vinculados, que suponen el 7,7% de los empleos totales que hay en la Comunidad Autónoma y un movimiento de 3.500 millones de euros de aportación al PIB. Canarias dispone de una serie de elementos estratégicos internacionales que siempre han sido muy válidos y en un contexto global de incertidumbre como en el que nos encontramos, tener un espacio refugio con la seguridad jurídica europea en medio del Atlántico es una ventaja.

¿En este nuevo enfoque que se le da a Proexca es tan importante que las empresas canarias se posicionen fuera que atraer inversiones extranjeras a Canarias?

Nos hemos dado cuenta que hasta ahora invertir en Canarias y exportar habían sido dos departamentos aislados y lo llevaban dos directivos diferentes. En el momento en que nos encontramos se ha caído ese viejo equilibrio y los hemos vinculado, de tal forma que atraemos inversión de fuera cuando genera empleo o cuando nos aporta competitividad en sectores concretos. No me interesa el indicador frío de que he abierto 300 o 500 empresas sino cuántos empleos vinculados generan y en qué sectores. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico en 2024 se atrajeron 78 empresas que crearon 750 empleos. Estos puestos de trabajo suelen llevar aparejadas unas retribuciones superiores a la media de la Comunidad Autónoma. Y normalmente suelen estar en sectores en los que se demandan formaciones de determinado nivel. ¿Qué nos aporta eso? Competitividad. El mayor factor limitante que tiene una empresa canaria es el tamaño del mercado de las Islas, por eso nos hemos empeñado en trabajar la Península Ibérica como si fuera un mercado exterior porque hay una serie de condicionantes fiscales, tributarios y de distancia que hacen que lo trabajemos como un mercado exterior. De ahí que tengamos una estrategia específica para la Península que nos está ayudando a atraer indicadores muy importantes.

«Hay que utilizar las capacidades de los sectores tradicionales bajo un enfoque innovador»

Menciona a los nuevos sectores que se quieren potenciar ¿Cuál va a ser la estrategia con los sectores tradicionales de la economía canaria?

En esta nueva etapa de Proexca tenemos muy presentes los sectores tradicionales, que nunca habían sido tratados con un enfoque innovador y que supone una necesidad imperiosa. Nadie duda de que Canarias es una potencia turística internacional, sin embargo nuestras empresas turísticas no están teniendo ingresos fuertes desde fuera. ¿Por qué tengo empresas que son muy sólidas haciendo management de hoteles en Canarias y que, sin embargo, no están operando fuera? ¿Por qué pensamos en el sector turístico ligado siempre al ladrillo o al número de habitaciones? En Canarias tenemos empresas vinculadas al sector turístico especializadas en ciberseguridad, gestión de stocks o en gestión de todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Aquí hay una potencialidad vinculada al sector turístico o a sectores tradicionales que no ha sido utilizada y que tiene que ver con las capacidades de las empresas canarias y de las universidades públicas y privadas de las Islas que están trabajando en diversos ámbitos, entre ellos en la eficiencia del consumo de agua y en el riego por goteo. Tenemos que ser capaces de salir fuera y generar ingresos vinculados a esa ventaja competitiva.

«Proexca acompaña a las empresas a salir al exterior para que generen ingresos con sus potencialidades»

¿Cómo es la labor de Proexca para acompañar a las empresas canarias en su internacionalización?

Tenemos proyectos abiertos con líneas de convocatorias para licitaciones internacionales. Acompañamos a las empresas con traducción en el idioma o para que liciten a nivel internacional. O, por ejemplo, hay proyectos dirigidos por la parte de Economía, pero que se canalizan a través de Proexca, que lo que hacemos es ayudarles con los costes o gastos de salir fuera a intentar vender. Incluso tenemos un programa que se llama Islas No Capitalinas que lo que hace es ayudar a las empresas de estas islas tratando a Tenerife y Gran Canaria como si fueran mercados exteriores para que empresas de Las Palmas, Hierro y Gomera entren en Tenerife o las de Fuerteventura y Lanzarote entren en Gran Canaria como paso previo a salir al exterior. Insisto en que el factor limitante es el tamaño del mercado, no la debilidad. Por eso nosotros lo que intentamos es generarles más ingresos.