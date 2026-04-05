El Estatuto de los Trabajadores lo avala: la empresa tiene que pagarte el sueldo y no puede hacerte recuperar las horas si te manda a casa por falta de trabajo

Las empresas buscan ser los más eficientes posibles para obtener los mejores resultados. Sin embargo, e muchas ocasiones, un imprevisto puede hacer que los trabajadores no puedan desarrollar su jornada laboral en el horario pactado. En esos caso, si la empresa decide mandarte a casa y pedirte que recuperes esas horas otro día, debes saber que la ley laboral no lo permite.

¿El trabajador debe recuperar las horas?

El Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a dudas en estos casos y hay que fijarse primero en el artículo número 30 sobre la 'imposibilidad de la prestación'. "Si el trabajador no pudiera prestar servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasa en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo en otro tiempo".

Por ello, si un trabajador no puede realizar sus funciones en la empresa por causas ajenas, nunca vas a estar obligado a recuperar esas horas que no has trabajado. La empresa no puede imponer la recuperación del tiempo perdido si la ausencia ha sido responsabilidad suya.

Cabe recordar que existe una situación excepcional en la que el trabajador se verá obligado a devolver las horas no trabajadas posteriormente. Se trata del permiso retribuido recuperable en el que el trabajador llega a un pacto con la empresa para no acudir a su puesto de trabajo, mantener su salario y recuperar el tiempo otro día. Normalmente se le exige al empleado confirmar la fecha en las que trabajará en sustitución de la jornada anterior ausente.

La conocida bolsa de horas

Según el artículo 34.2 del Estatuto de los trabajadores, "Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella. La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan".

Si el convenio colectivo no recoge nada específico, se aplica la regla general del Estatuto, pero en ningún caso eso significa que la empresa pueda imponer de forma unilateral y fuera de esos requisitos la recuperación de horas perdidas por causas imprevistas.