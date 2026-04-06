Prórroga de los alquileres hasta dos años: qué propietarios están obligados de verdad y qué puede pasar si el Congreso tumba el decreto

La nueva prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler ha abierto un nuevo foco de incertidumbre en el mercado residencial español. El motivo no es solo el contenido de la norma, sino también la distancia que existe entre la lectura literal del decreto, el mensaje político trasladado por el Ministerio de Consumo y la interpretación que están haciendo algunos expertos del sector jurídico e inmobiliario.

El punto de partida sí está claro. El Real Decreto-ley 8/2026, publicado en el BOE el 21 de marzo y en vigor desde el 22 de marzo de 2026, establece una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales para determinados contratos de arrendamiento de vivienda habitual. Esa extensión alcanza a los contratos vigentes cuya prórroga obligatoria o tácita finalice antes del 31 de diciembre de 2027, siempre que la persona arrendataria la solicite. El propio texto añade que la solicitud debe ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo algunas excepciones tasadas.

Sobre el papel, por tanto, la medida parece rotunda. Pero el debate jurídico aparece cuando se introduce un elemento decisivo: se trata de un real decreto-ley, y este tipo de norma debe ser sometido al Congreso para su convalidación dentro del plazo constitucional de treinta días desde su promulgación. Así lo establece el artículo 86 de la Constitución, base sobre la que descansan todas las medidas urgentes aprobadas por esta vía.

Ahí es donde surge la pregunta que más inquieta ahora a propietarios e inquilinos: ¿la obligación de prorrogar alcanza a todos los contratos que venzan hasta finales de 2027 o solo a los que expiren mientras el decreto siga efectivamente en vigor?

La versión institucional del Gobierno ha sido expansiva. El Ministerio de Consumo remitió una carta a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión para recordarles que, según el decreto, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual debe aceptarse obligatoriamente una vez la solicite el arrendatario. En esa misma comunicación pública se explica que el inquilino podrá renovar su contrato por plazos anuales hasta un máximo de dos años adicionales cuando la finalización estuviera prevista entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Sin embargo, varios juristas han advertido de que el asunto no está cerrado. La interpretación que recoge Idealista, a partir de fuentes jurídicas consultadas, sostiene que la obligación incuestionable de aceptar la prórroga solo existiría para aquellos contratos cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia real del decreto-ley, es decir, mientras la norma siga viva y no haya sido derogada por una eventual falta de convalidación parlamentaria. Según esa tesis, si el Congreso rechazara la norma, los contratos que vencieran después de esa caída ya no quedarían amparados automáticamente, salvo que el arrendador hubiera aceptado expresamente la extensión o las partes hubieran pactado otra solución.

A fecha de 6 de abril de 2026, lo único seguro es que el RDL 8/2026 sigue en vigor porque no consta en el BOE su derogación ni existe todavía un texto oficial que cierre el trámite parlamentario en sentido negativo. Por eso, cualquier análisis serio debe distinguir entre lo que hoy dice la norma y lo que podría pasar si no es convalidada.

Ese matiz es clave para evitar errores. La norma no se aplica a todos los alquileres de España ni convierte cualquier contrato en prorrogable de forma automática. Se refiere a contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, que estuvieran vigentes en la fecha de entrada en vigor del decreto y cuyo periodo de prórroga obligatoria o tácita terminara antes del 31 de diciembre de 2027. Además, la extensión no opera de oficio: debe existir solicitud del arrendatario. Y tampoco es absoluta, porque la propia norma excluye los casos en los que ya exista un acuerdo distinto entre las partes, se haya firmado un nuevo contrato o el casero haya comunicado en tiempo y forma la necesidad de ocupar la vivienda, en los términos del artículo 9.3 de la LAU.

En la práctica, eso significa que no todos los propietarios están en la misma posición. Hay un primer grupo para el que el riesgo jurídico de oponerse es mucho mayor: los arrendadores con contratos que vencen ahora, mientras el decreto está desplegando efectos. En estos casos, la literalidad del artículo 1 del RDL es clara al hablar de aceptación obligatoria, con las salvedades ya mencionadas.

Hay un segundo grupo, en cambio, donde la controversia es mayor: propietarios con contratos cuya finalización está prevista para dentro de varios meses o incluso en 2027, pero que ya están recibiendo comunicaciones de inquilinos solicitando la prórroga extraordinaria. Aquí es donde la tesis jurídica reflejada por Idealista gana peso interpretativo: si el decreto no superara la convalidación, no existiría una base sólida para imponer la prórroga a contratos cuyo vencimiento llegara cuando la norma ya no estuviera vigente, salvo aceptación expresa del propietario o acuerdo entre las partes.

No conviene presentar esta última lectura como si fuera una doctrina oficial consolidada, porque no lo es. Es una interpretación jurídica relevante y razonable, pero no equivale a un pronunciamiento judicial firme ni a una aclaración normativa definitiva. De hecho, la posición pública de Consumo va en otra dirección y defiende una aplicación obligatoria más amplia. Precisamente por esa colisión de enfoques, el mercado teme un aumento de la litigiosidad en los próximos meses.

Además, la medida se completa con otra decisión de impacto económico: la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta al 2% hasta el 31 de diciembre de 2027, en defecto de acuerdo entre las partes. En el caso de grandes tenedores, ese límite opera en todo caso; en el resto, si no hay nuevo pacto, tampoco podrá superarse ese porcentaje. Esta previsión se suma a la prórroga extraordinaria y refuerza la voluntad del Ejecutivo de contener el coste de la vivienda en alquiler durante este periodo.

Para los propietarios, el problema no es solo jurídico, sino también patrimonial. Muchos arrendadores pequeños planifican con antelación la recuperación de la vivienda para venderla, trasladarse a ella, cedérsela a un familiar o reorganizar su patrimonio. Cuando una medida extraordinaria altera ese calendario, el impacto puede ser considerable. Pero también es cierto que, desde la perspectiva del inquilino, la norma busca evitar salidas forzosas del mercado en un contexto de tensión de precios y escasez de oferta. Esa es, en esencia, la justificación que el Gobierno plasma en la exposición de motivos del decreto.

Por eso, la recomendación más prudente ahora mismo pasa por leer cada contrato caso por caso y no actuar a partir de mensajes genéricos. El arrendador debe revisar si el contrato está efectivamente sujeto a LAU, si su duración o prórrogas encajan en el supuesto regulado por el RDL, si existe comunicación por necesidad de vivienda y en qué fecha exacta se produce el vencimiento. El inquilino, por su parte, necesita dejar constancia fehaciente de la solicitud si quiere preservar sus opciones. En este terreno, una diferencia de días puede cambiar por completo el encaje legal.

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También conviene subrayar otro dato: el propio decreto declara que esta prórroga extraordinaria es incompatible con la del artículo 10.3 de la LAU, que se aplicará con carácter preferente cuando proceda. Ese detalle, menos visible en el debate público, es importante porque impide acumular mecanismos extraordinarios de extensión contractual como si fueran sumatorios.