Confirmado por Hacienda: mañana no se abrirá el borrador de la Renta para estos contribuyentes canarios

Mañana, miércoles 8 de abril, se abre el plazo para que los contribuyentes canarios puedan acceder al borrador de la Renta y empezar a presentar su declaración durante los próximos tres meses. Se trata del primer paso para miles de ciudadanos que ya comienzan a revisar cómo fue su ejercicio fiscal de 2025. Sin embargo, este proceso no se activa del mismo modo para todos, ya que algunos contribuyentes tendrán que esperar más tiempo para utilizar los otros canales de presentación.

La campaña de la Renta 2026 arranca con la apertura de la presentación por internet, por lo que no todos los contribuyentes podrán hacer su declaración desde el primer día.

Lucía Feijoo Viera

La Agencia Tributaria ha vuelto a dejar fuera del inicio a dos modalidades muy utilizadas: la telefónica y la presencial. El Fisco toma esta decisión para evitar colapsos y priorizar recursos.

Las dos modalidades que no empiezan mañana

Cerca de dos millones de contribuyentes optan por estas opciones cada año en España. Los interesados en presentarla así deben tener en cuenta estas fechas:

Presentación por teléfono (Plan 'Le Llamamos'): No comenzará hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa podrá solicitarse desde el 29 de abril.

No comenzará hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa podrá solicitarse desde el 29 de abril. Presentación presencial en oficinas: Arrancará aún más tarde, el 1 de junio, con cita previa disponible desde el 29 de mayo.

Ambas modalidades finalizan el 30 de junio, igual que la presentación por internet.

¿Por qué Hacienda retrasa estas opciones?

Hacienda hace una planificación muy concreta que sigue estas fases. En primer lugar, se busca fomentar la presentación online, que ya concentra más del 90% de las declaraciones. Al abrir primero esta vía, se absorbe gran parte del volumen de contribuyentes desde el inicio.

Así se evita el colapso del sistema, porque si todas las modalidades estuvieran disponibles desde el primer día, las citas, teléfonos y oficinas se saturarían en cuestión de horas. Además, este calendario permite priorizar a los colectivos que más necesitan ayuda, como personas mayores o contribuyentes con dificultades digitales, que son los principales usuarios de la atención telefónica y presencial.

Calendario de la Campaña de la Renta 2026 / La Provincia / Agencia Tributaria - Hacienda

También hay una cuestión logística, porque la Agencia Tributaria necesita semanas para reforzar plantillas, formar a miles de trabajadores temporales y organizar el dispositivo de atención.

¿Qué diferencias hay frente a la declaración online?

La principal diferencia respecto a la vía telemática es que en estas modalidades interviene directamente un técnico de Hacienda.

En el caso del teléfono, el contribuyente solicita cita y recibe una llamada en la que un especialista confecciona y presenta la declaración en su nombre. Es obligatorio tener preparados documentos como el DNI, el IBAN o los justificantes fiscales.

En la atención presencial, el proceso es similar, pero requiere desplazarse a una oficina con toda la documentación. También es imprescindible cita previa. Frente a esto, la declaración online permite acceder al borrador, modificarlo y presentarlo en cuestión de minutos sin intermediarios.

Pese al avance digital, la asistencia personalizada sigue siendo clave. En la última campaña, más de 1,1 millones de personas utilizaron el servicio telefónico y unas 830.000 acudieron a oficinas. Una parte importante de estos usuarios son mayores de 65 años o contribuyentes con dudas fiscales, cambios personales recientes o situaciones más complejas.