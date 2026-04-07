Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta

Mañana arranca la campaña de la Renta 2026 y, por tanto, los contribuyentes canarios ya podrán presentar la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025. Este trámite anual recoge los ingresos, gastos y deducciones del último año, y con él siempre surge la misma duda: ¿saldrá a pagar o a devolver? Para acercarse a la segunda opción, los residentes en el archipiélago pueden beneficiarse de deducciones exclusivas de Canarias que permiten rebajar el resultado final de la declaración.

La página web de la Agencia Tributaria tiene recogidas 29 deducciones aplicables que se pueden dividir en varios grupos como educación, cuidados familiares o vivienda.

El requisito imprescindible es vivir en Canarias

La primera obligación que deben cumplir los interesados en beneficiarse de estas ventajas fiscales es tener la residencia fiscal en Canarias durante 2025, es decir, haber vivido en el archipiélago más de 183 días en el año.

A partir de ahí, entran en juego otros requisitos generales que afectan a la mayoría de beneficios fiscales según el tipo de rebaja fiscal. Como norma general, para aplicar gran parte de las deducciones (familia, vivienda, salud o educación), la suma de la base imponible general y del ahorro no puede superar los 45.500 euros en declaración individual o los 60.500 euros en conjunta.

Gastos médicos y educación: las deducciones más habituales

Uno de los gastos más utilizados son los sanitarios y los de educación. Los contribuyentes pueden deducirse estos gastos:

Deducción por gastos de enfermedad: Permite deducir el 12% de gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, incluyendo dentista, psicología o gafas. El límite es de 500 euros (700 en conjunta), ampliable en caso de discapacidad.

Permite deducir el 12% de gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, incluyendo dentista, psicología o gafas. El límite es de 500 euros (700 en conjunta), ampliable en caso de discapacidad. Deducción por gastos de estudios no superiores: Cubre el 100% de gastos escolares (material, comedor, transporte), con un máximo de 133 euros por el primer hijo y 66 euros por cada adicional.

Cubre el 100% de gastos escolares (material, comedor, transporte), con un máximo de 133 euros por el primer hijo y 66 euros por cada adicional. Deducción por gastos de estudios de educación superior: Hasta 1.800 euros por hijo (1.920 si la renta es baja), siempre que estudie fuera de su isla por falta de oferta pública.

Deducciones familiares y personales

Las deducciones familiares son otro de los grandes bloques. Por nacimiento o adopción, las ayudas arrancan en 265 euros y pueden superar los 900 euros en familias numerosas:

Deducción por nacimiento o adopción de hijos: Desde 265 euros por el primer hijo hasta 928 euros a partir del quinto, con incrementos importantes si hay discapacidad.

Desde 265 euros por el primer hijo hasta 928 euros a partir del quinto, con incrementos importantes si hay discapacidad. Deducción por gastos de custodia en guarderías: Permite deducir el 18% de lo pagado, con un máximo de 530 euros por menor de 3 años.

Permite deducir el 18% de lo pagado, con un máximo de 530 euros por menor de 3 años. Deducción por familia numerosa: 597 euros en categoría general y 796 en especial, con aumentos si hay discapacidad.

597 euros en categoría general y 796 en especial, con aumentos si hay discapacidad. Deducción por familia monoparental: Cantidad fija de 133 euros.

Cantidad fija de 133 euros. Deducción por discapacidad, mayores de 65 años y dependientes: Incluye 400 euros por discapacidad, 160 euros por edad y 500 euros por familiares dependientes.

Incluye 400 euros por discapacidad, 160 euros por edad y 500 euros por familiares dependientes. Deducción por acogimiento de menores: Hasta 330 euros por cada menor acogido durante al menos medio año.

Hasta 330 euros por cada menor acogido durante al menos medio año. Deducción por cuotas a la Seguridad Social de empleados del hogar: Permite deducir el 20% de las cuotas, con un máximo de 500 euros.

Deducciones por vivienda y alquiler

En el ámbito de la vivienda, los inquilinos pueden deducirse algunos gastos y los propietarios pueden beneficiarse de la rebaja en estos gastos:

Deducción por alquiler de vivienda habitual: El 24% de lo pagado, con un límite de 740 euros, siempre que el alquiler supere el 10% de los ingresos.

El 24% de lo pagado, con un límite de 740 euros, siempre que el alquiler supere el 10% de los ingresos. Deducción por arrendamiento tras dación en pago: Hasta el 25% con un máximo de 1.200 euros.

Hasta el 25% con un máximo de 1.200 euros. Deducción por puesta de viviendas en alquiler: Los propietarios pueden deducirse 1.000 euros por inmueble destinado a alquiler habitual.

Los propietarios pueden deducirse 1.000 euros por inmueble destinado a alquiler habitual. Deducción por gastos de adecuación para alquiler: El 12% de las reformas previas al arrendamiento.

El 12% de las reformas previas al arrendamiento. Deducción por seguros de impago: Hasta el 75% de la prima, con un tope de 150 euros.

Hasta el 75% de la prima, con un tope de 150 euros. Deducción por obras en vivienda habitual: 12% por eficiencia energética y 14% por adaptación a discapacidad.

PI STUDIO

Deducciones laborales e inversión

Estas son unas deducciones poco conocidas, la que afecta a desempleados con determinados ingresos o los que se aplican por traslado de residencia a otra isla por motivos laborales:

Deducción por contribuyentes desempleados: 120 euros para quienes han tenido ingresos entre 15.876 y 22.000 euros.

120 euros para quienes han tenido ingresos entre 15.876 y 22.000 euros. Deducción por traslado de residencia por trabajo: 300 euros si cambias de isla por motivos laborales.

300 euros si cambias de isla por motivos laborales. Deducción por inversión en empresas (Business Angel): Permite deducir el 30% de la inversión, hasta 6.000 euros.

Deducciones por donaciones

En la Declaración de la Renta de este año destacan las deducciones aplicables a quienes realizan donaciones a causas sociales, culturales o medioambientales:

Deducción por donaciones con finalidad ecológica: 10% de lo donado, con límites establecidos en 150 por contribuyente.

10% de lo donado, con límites establecidos en 150 por contribuyente. Deducción por donaciones al patrimonio histórico de Canarias: 20% con un máximo de 150 euros.

20% con un máximo de 150 euros. Deducción por restauración de Bienes de Interés Cultural: 10% del coste si eres propietario.

10% del coste si eres propietario. Deducción por donaciones culturales, deportivas o educativas: 15% con límite del 5% de la cuota.

15% con límite del 5% de la cuota. Deducción por donaciones a ONG: 20% adicional sobre los primeros 150 euros y hasta el 17,5% en aportaciones recurrentes.

Todas estas son las deducciones aplicables en Canarias / Europa Press

Para beneficiarse de todas estas ayudas tendrás que seguir los siguientes pasos:

Acceder al borrador de la renta Ir al apartado de 'Deducciones autonómicas' Revisar cada bloque y añadir manualmente las que correspondan Introducir los importes con su justificación documental

Muchas de estas deducciones no aparecen aplicadas automáticamente. Hacienda no avisa ni corrige el borrador para reducir la factura fiscal.

Por eso, revisar este apartado se ha convertido en una de las claves de la campaña, ya que en muchos casos, puede marcar la diferencia entre pagar o recibir una devolución considerable.