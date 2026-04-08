Canarias se consolida como epicentro de la compra extranjera de vivienda en España

La demanda extranjera de vivienda en España volvió a marcar cifras históricas en 2025, pero el foco geográfico se estrecha cada vez más hacia territorios muy concretos. Entre ellos, Canarias destaca como uno de los grandes polos inmobiliarios internacionales, con un peso muy por encima de la media nacional.

Según el Anuario del Colegio de Registradores, los compradores foráneos realizaron cerca de 97.500 operaciones en España, lo que supone el 13,8% del total de compraventas. Aunque este porcentaje baja ligeramente respecto a años anteriores, el volumen absoluto confirma que la demanda internacional sigue siendo clave en el mercado.

El archipiélago canario se sitúa entre las zonas con mayor presencia internacional en el sector inmobiliario. Dentro de este contexto, sobresalen claramente sus dos provincias:

Santa Cruz de Tenerife: 30,04% de las compraventas

30,04% de las compraventas Las Palmas: 21,72% de las operaciones

Esto significa que en Tenerife prácticamente 1 de cada 3 viviendas vendidas fue adquirida por un extranjero, mientras que en Las Palmas la proporción supera 1 de cada 5.

Ambas cifras están muy por encima de la media nacional (13,8%) y sitúan a Canarias como una de las regiones más dependientes de la demanda internacional en vivienda.

Un modelo ligado al turismo residencial

El peso de los extranjeros en Canarias no es casual. Responde a un modelo consolidado basado en:

Clima estable durante todo el año

Alta conectividad aérea con Europa

Oferta de segunda residencia

Atractivo para teletrabajadores y jubilados internacionales

Este contexto explica que nacionalidades como la italiana lideren las compras en el archipiélago, reflejando una diversificación creciente frente al tradicional dominio británico en otras zonas.

Aunque provincias como Alicante (43%) o Málaga (32,8%) lideran el ranking nacional, Canarias se mantiene en el grupo de cabeza, junto a Baleares y Girona, como uno de los mercados más internacionalizados.

La diferencia es que, en el caso canario, la demanda extranjera tiene un peso más estructural que coyuntural, consolidándose como motor del mercado.

En contraste, grandes mercados como Madrid (6,9%) o Sevilla (2,5%) muestran una presencia mucho menor, evidenciando que el fenómeno no es homogéneo en toda España.

Más compras… y de mayor valor

Otro dato relevante es el incremento de operaciones de alto importe. En 2025:

Más del 12% de las compras extranjeras superaron los 500.000 euros

Esto refleja que el comprador internacional no solo mantiene su actividad, sino que también gana peso en segmentos premium, algo especialmente visible en territorios turísticos.

El perfil del comprador extranjero también condiciona el tipo de vivienda:

Mayor peso en vivienda usada

Preferencia por inmuebles de menor tamaño

Uso habitual como segunda residencia

En Canarias, este patrón encaja con un mercado muy orientado al uso estacional, vacacional o mixto (uso propio + alquiler).

Un mercado a varias velocidades

Los datos de 2025 dejan una conclusión clara: España no tiene un único mercado inmobiliario.

Mientras algunas provincias apenas cuentan con compradores extranjeros, en otras —como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas— su peso es determinante.

Noticias relacionadas

Esto implica que la evolución de precios, la disponibilidad de vivienda o la presión sobre la oferta no se comportan igual en todo el país, sino que dependen en gran medida del atractivo internacional del territorio.