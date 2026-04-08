Canarias se consolida como epicentro de la compra extranjera de vivienda en España
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se sitúan entre las provincias con mayor peso internacional, en un año récord de compraventas liderado por la demanda foránea.
La demanda extranjera de vivienda en España volvió a marcar cifras históricas en 2025, pero el foco geográfico se estrecha cada vez más hacia territorios muy concretos. Entre ellos, Canarias destaca como uno de los grandes polos inmobiliarios internacionales, con un peso muy por encima de la media nacional.
Según el Anuario del Colegio de Registradores, los compradores foráneos realizaron cerca de 97.500 operaciones en España, lo que supone el 13,8% del total de compraventas. Aunque este porcentaje baja ligeramente respecto a años anteriores, el volumen absoluto confirma que la demanda internacional sigue siendo clave en el mercado.
El archipiélago canario se sitúa entre las zonas con mayor presencia internacional en el sector inmobiliario. Dentro de este contexto, sobresalen claramente sus dos provincias:
- Santa Cruz de Tenerife: 30,04% de las compraventas
- Las Palmas: 21,72% de las operaciones
Esto significa que en Tenerife prácticamente 1 de cada 3 viviendas vendidas fue adquirida por un extranjero, mientras que en Las Palmas la proporción supera 1 de cada 5.
Ambas cifras están muy por encima de la media nacional (13,8%) y sitúan a Canarias como una de las regiones más dependientes de la demanda internacional en vivienda.
Un modelo ligado al turismo residencial
El peso de los extranjeros en Canarias no es casual. Responde a un modelo consolidado basado en:
- Clima estable durante todo el año
- Alta conectividad aérea con Europa
- Oferta de segunda residencia
- Atractivo para teletrabajadores y jubilados internacionales
Este contexto explica que nacionalidades como la italiana lideren las compras en el archipiélago, reflejando una diversificación creciente frente al tradicional dominio británico en otras zonas.
Aunque provincias como Alicante (43%) o Málaga (32,8%) lideran el ranking nacional, Canarias se mantiene en el grupo de cabeza, junto a Baleares y Girona, como uno de los mercados más internacionalizados.
La diferencia es que, en el caso canario, la demanda extranjera tiene un peso más estructural que coyuntural, consolidándose como motor del mercado.
En contraste, grandes mercados como Madrid (6,9%) o Sevilla (2,5%) muestran una presencia mucho menor, evidenciando que el fenómeno no es homogéneo en toda España.
Más compras… y de mayor valor
Otro dato relevante es el incremento de operaciones de alto importe. En 2025:
- Más del 12% de las compras extranjeras superaron los 500.000 euros
Esto refleja que el comprador internacional no solo mantiene su actividad, sino que también gana peso en segmentos premium, algo especialmente visible en territorios turísticos.
El perfil del comprador extranjero también condiciona el tipo de vivienda:
- Mayor peso en vivienda usada
- Preferencia por inmuebles de menor tamaño
- Uso habitual como segunda residencia
En Canarias, este patrón encaja con un mercado muy orientado al uso estacional, vacacional o mixto (uso propio + alquiler).
Un mercado a varias velocidades
Los datos de 2025 dejan una conclusión clara: España no tiene un único mercado inmobiliario.
Mientras algunas provincias apenas cuentan con compradores extranjeros, en otras —como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas— su peso es determinante.
Esto implica que la evolución de precios, la disponibilidad de vivienda o la presión sobre la oferta no se comportan igual en todo el país, sino que dependen en gran medida del atractivo internacional del territorio.
- Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
- Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: 'Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele
- La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra
- Acelerón al tren de Gran Canaria: el Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para la gestión del proyecto
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET
- La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla
- Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays