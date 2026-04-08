Declaración de la Renta 2025: doce claves para evitar errores

La campaña de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2025 ya está en marcha con novedades que afectan a millones de contribuyentes. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en GESTHA, han publicado un análisis detallado con las principales modificaciones y recomendaciones prácticas para evitar errores y aprovechar al máximo los beneficios fiscales.

Desde el 18 de marzo los contribuyentes pueden consultar sus datos fiscales, mientras que el plazo para presentar la declaración por internet se ha abierto este miércoles, 8 de abril, y se prolonga hasta el 30 de junio de 2026. Además, se mantienen las vías habituales de asistencia telefónica y presencial gestionadas por la Agencia Tributaria.

Fechas clave para presentar la declaración

El calendario fiscal vuelve a ser un elemento esencial para evitar recargos o sanciones. En esta campaña destacan varias fechas importantes:

Presentación online: del 8 de abril al 30 de junio.

del 8 de abril al 30 de junio. Asistencia telefónica: del 6 de mayo al 30 de junio (cita previa desde el 29 de abril).

del 6 de mayo al 30 de junio (cita previa desde el 29 de abril). Atención presencial: del 1 al 30 de junio (cita desde el 29 de mayo).

Una oficina de la Agencia Tributaria durante una campaña de la renta anterior. / LP/DLP

En el caso de declaraciones con resultado a ingresar, el plazo para domiciliar el pago finaliza el 25 de junio, aunque el ingreso puede realizarse hasta el último día de campaña.

1.Límites de obligación de declarar: se mantienen sin cambios

Una de las cuestiones que más dudas genera cada año es quién está obligado a presentar la declaración. En esta campaña, los límites se mantienen:

Hasta 22.000 euros anuales con un solo pagador.

con un solo pagador. Hasta 15.876 euros si hay varios pagadores, siempre que el segundo y restantes superen los 1.500 euros.

GESTHA advierte de que algunas medidas anunciadas sobre la ampliación de estos límites no han entrado en vigor, por lo que los contribuyentes deben atenerse a los criterios actuales.

2.Desempleados y renta: sin obligación general

Otro de los cambios aclarados en esta campaña es que las personas que reciben prestaciones por desempleo no están obligadas a presentar la declaración si no superan los límites establecidos.

Además, se elimina definitivamente la obligación de declarar como requisito para percibir estas prestaciones a partir de 2026. Sin embargo, sí se mantiene para beneficiarios del ingreso mínimo vital, donde todos los miembros de la unidad de convivencia deben presentar declaración.

3.Cambios en la fiscalidad del ahorro

Entre las novedades más destacadas figura la modificación del tipo impositivo para las rentas del ahorro más elevadas. A partir de 2025, las bases superiores a 300.000 euros tributan al 30%, frente al 28% anterior.

Esta medida afecta principalmente a contribuyentes con grandes inversiones o ganancias patrimoniales significativas.

4.Planes de pensiones: nuevas opciones de liquidez

Desde enero de 2025 se permite rescatar anticipadamente aportaciones a planes de pensiones con más de diez años de antigüedad. Este cambio ofrece mayor flexibilidad a los ahorradores, aunque implica su correspondiente tributación como rendimientos del trabajo.

5.Devoluciones a mutualistas y cambios en autoliquidaciones

Una de las novedades más relevantes afecta a los mutualistas, que pueden solicitar la devolución del IRPF de ejercicios anteriores mediante un nuevo formulario habilitado en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Además, se consolida el sistema de autoliquidación rectificativa, que sustituye a los procedimientos anteriores y permite corregir errores de forma más sencilla.

6.Deducciones clave para reducir la factura fiscal

GESTHA insiste en la importancia de revisar el borrador antes de confirmarlo, ya que muchas deducciones no se aplican automáticamente.

Deducción para salarios bajos

Se introduce una nueva deducción para contribuyentes con ingresos cercanos al salario mínimo interprofesional, que puede alcanzar los 340 euros anuales.

Eficiencia energética en viviendas

Se mantienen las deducciones por obras de mejora energética, con porcentajes que oscilan entre el 20% y el 60% según el tipo de actuación. Estas medidas buscan fomentar la sostenibilidad y reducir el consumo energético.

Vehículos eléctricos y puntos de recarga

Se prorroga la deducción del 15% por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga, con límites establecidos en la base de deducción.

Archivo - Recurso negocios, dinero, calculadora, hacienda, recaudación, IRPF / GESTHA - Archivo

7.Donaciones y deducciones autonómicas

Las donaciones permiten deducciones del 80% en los primeros 250 euros y hasta el 45% en cantidades superiores, dependiendo de la recurrencia.

Por otro lado, las deducciones autonómicas siguen siendo una de las grandes desconocidas. Cada comunidad autónoma establece incentivos propios, por lo que es fundamental revisar el manual de la renta.

8.Alquileres, criptomonedas y economía digital

GESTHA advierte sobre la creciente vigilancia de la Agencia Tributaria en ámbitos como:

Alquileres turísticos , donde las plataformas informan de ingresos.

, donde las plataformas informan de ingresos. Venta de productos en plataformas online , sujetas a control fiscal.

, sujetas a control fiscal. Criptomonedas, cuyos movimientos están registrados y deben declararse.

Representación Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas / LP/DLP

Estas medidas responden a la normativa europea sobre intercambio de información fiscal.

9.Situación familiar y ayudas públicas

Los cambios en la situación personal —matrimonio, nacimiento o divorcio— deben reflejarse correctamente en la declaración para evitar errores.

También es importante declarar ayudas públicas como el bono cultural, el bono alquiler joven o el bono social térmico, que se consideran ganancias patrimoniales.

10.Exenciones por vivienda y mayores de 65 años

La normativa mantiene beneficios fiscales relevantes:

Exención por reinversión en vivienda habitual .

. Exención total para mayores de 65 años al vender su vivienda.

Estas medidas buscan facilitar la movilidad residencial y proteger a colectivos vulnerables.

Archivo - Bloque de viviendas. / EUROPA PRESS - ARCHIVO

11.Incentivos a la inversión y apoyo al emprendimiento

Se refuerzan los incentivos fiscales para quienes invierten en empresas de nueva creación, con deducciones de hasta el 50% sobre una base de 100.000 euros.

Además, se amplían los beneficios para empleados que reciben acciones de empresas emergentes.

12.Ayudas por emergencias y exenciones fiscales

Las ayudas recibidas por daños personales derivados de incendios forestales o situaciones de emergencia, como la DANA, también cuentan con tratamiento fiscal específico, incluyendo exenciones en determinados casos.

Recomendaciones finales para evitar errores

GESTHA insiste en que el principal error de los contribuyentes es confirmar el borrador sin revisarlo. Por ello, recomienda:

Comprobar todos los datos fiscales.

Incluir ingresos no reflejados automáticamente.

Revisar deducciones autonómicas y estatales.

Verificar la situación personal y familiar.

En definitiva, la campaña de la Renta 2025 llega con ajustes normativos y nuevas oportunidades de ahorro fiscal, pero también con la necesidad de una mayor atención por parte del contribuyente para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias.