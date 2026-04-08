¿Se pueden desgravar las multas de tráfico en la Declaración de la Renta en Canarias? Hacienda lo deja claro
La Agencia Tributaria recuerda qué ocurre con las sanciones de tráfico y a quienes afecta
La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya ha comenzado. Desde este 8 de abril y hasta el 30 de junio de 2026, millones de contribuyentes tendrán que rendir cuentas ante la Agencia Tributaria. Cada año surgen las mismas dudas, sobre todo las relacionadas con los gastos que se pueden deducir.
Las multas de tráfico continúan imponiéndose entre los conductores que no respetan la normativa establecida como el superar el límite de velocidad impuesto en las carreteras o utilizar dispositivo electrónicos al volante, infracciones comunes que acarrean sanciones económicas. Entonces, entre los conductores surge una duda: ¿se pueden desgravar las multas de tráfico en la Renta?
La normativa es clara
Las multas de tráfico, sanciones y recargos o se pueden desgravar en la Declaración de la Renta, independientemente de quien las haya recibido. El artículo 15 C de la Ley del Impuesto de Sociedades establece que: "No tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles las multas y sanciones penales y administrativas, los recargos del período ejecutivo y el recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo".
Esta normativa afecta a todos los contribuyentes, es decir, a autónomos, jubilados, asalariados o personas en situación de desempleo. En el caso de las empresas, las sanciones tampoco son deducibles y el motivo es el mismo que para el resto, una sanción nunca puede convertirse en un privilegio fiscal.
Cuidado con los errores en la Renta, pueden salir muy caros
Sin embargo, las multas de tráfico no son las únicas a las que se enfrentan los ciudadanos. Hacienda insiste en revisar exhaustivamente los datos antes de presentar la declaración, ya que una información incorrecta o incompleta puede acarrear multas entre los contribuyentes.
Estos no es todo porque presentar la Renta fuera de plazo también se sanciona. Desde la sede de la Agencia Tributaria explican las sanciones a las que se enfrentan los contribuyentes
- Hacienda aplica un recargo del 1% inicial más otro 1% adicional, por cada mes completo de retraso con que se presente la autoliquidación o declaración respecto al término del plazo establecido, es decir, por cada mes que se retrase la presentación mayor será el recargo automático.
- Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 15% más los intereses de demora y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse.
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