Ya ha entrado en vigor en el BOC: el Gobierno de Canarias elimina el IGIC en la gasolina y estos productos básicos

Los consumidores canarios ya empiezan a notar en los supermercados y las gasolineras el impacto de las nuevas medidas fiscales aprobadas para contener el precio de la energía. El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una rebaja temporal vinculada al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) dentro del paquete de medidas aprobado para hacer frente al encarecimiento energético derivado de la tensión en Oriente Medio.

El Gobierno de España aprobó en marzo el Real Decreto-ley 7/2026, por el que se creaban medidas y rebajas de impuestos en muchos productos. A nivel nacional, se rebajaba el IVA en los combustibles, pero esto no afectaba a Canarias, ya que aquí se tiene en cuenta el IGIC para calcular este impuesto.

Javier Vendrell Camacho

Ahora, el gobierno autonómico ha querido adaptar a las islas estas medidas estatales. Esto se debe a que las medidas estatales no se aplican directamente debido a su régimen fiscal propio.

Así se elimina el IGIC: productos que se quedan sin el impuesto

Esta misma semana ya han entrado en vigor las medidas que buscan aliviar el bolsillo de familias y conductores en el archipiélago. Aunque el decreto de medidas urgentes ya ha entrado en vigor, deberá ser convalidado por el Parlamento autonómico. De este modo, se pretende reforzar la protección de familias y empresas en un contexto de incertidumbre internacional.

El decreto amplía la lista de productos esenciales que pasan a tributar al 0%. A los alimentos ya incluidos se suman ahora la sal, la mantequilla y el café.

El café se queda sin IGIC / La Provincia / El Día

Hasta ahora, estaban exentos del IGIC los alimentos Básicos como frutas, verduras u hortalizas; productos esenciales como el pan, la leche, el aceite los quesos, o los huevos; los medicamentos o el agua.

Esta medida busca aliviar el gasto diario de los hogares canarios en un contexto de subida generalizada de precios. El impacto económico estimado supera los 3,2 millones de euros anuales.

IGIC cero en energía para frenar la subida de precios

La medida más destacada del decreto es la aplicación del tipo cero del IGIC a productos energéticos, lo que incluye combustibles, gas, biomasa o leña. Esta es la rebaja que aplauden los conductores, ya que desaparece el impuesto en la gasolina.

La cesta de la compra puede bajar gracias a las nuevas medidas del Gobierno de Canarias / LP / DLP

Así se pretende abaratar los costes en un momento en el que la energía se ha convertido en uno de los principales motores de la inflación. Esta decisión tendrá un impacto estimado de 14,1 millones de euros anuales, aunque en el periodo inicial de 100 días el coste será de unos 3,9 millones.

Además, se devolverá el 99% del impuesto sobre combustibles para agricultores y transportistas. Gracias a esto se ayudará a los sectores golpeados fuertemente por la inflación, como el transporte o el sector primario.

Desde el Ejecutivo canario insisten en que esta batería de actuaciones permite dar una respuesta inmediata a una crisis que impacta a los consumidores de las islas. Además, el Gobierno autonómico reclama que las futuras decisiones estatales incluyan una "cláusula canaria" que tenga en cuenta las particularidades fiscales y económicas de las islas.