La Fundación Universitaria de Las Palmas y el COE Canarias refuerzan el impulso al emprendimiento con una nueva edición de Prototipando para Emprender

La sede de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) acogió este lunes el acto de apertura de la segunda edición del Programa «Prototipando para Emprender», un programa impulsado por el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE Canarias), del Servicio Canario de Empleo (SCE), junto a la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) y la Fundación General de la Universidad de La Laguna (FGULL).

«Prototipando para Emprender» tiene como objetivo fomentar e impulsar el emprendimiento y la innovación en Canarias, y esta nueva edición permitirá que 10 personas de la provincia de Las Palmas experimenten con su idea de negocio, producto o servicio antes de emprender, de manera que podrán comprobar si su proyecto es viable de forma previa.

El acto de apertura, que reunió a representantes institucionales, participantes de la nueva y la edición anterior y equipo técnico, estuvo centrado en la presentación de objetivos y el itinerario formativo. En este sentido, contó con la intervención del jefe de sección de Emprendimiento del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) Canarias, Jesús Rajesh Khatwani, y del director gerente de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, quienes dieron la bienvenida a las 10 personas participantes de la provincia de Las Palmas y contextualizaron el desarrollo del programa.

Jesús Rajesh Khatwani explicó que «Desde el COE se impulsa la innovación en el emprendimiento, una acción para la que creemos que la Fundación Universitaria de Las Palmas es la entidad adecuada».

Durante su intervención, Eduardo Manrique de Laradestacó que «Prototipando para Emprender ofrece un espacio de aprendizaje práctico en el que las personas participantes pueden desarrollar sus ideas, contrastarlas y avanzar en su definición con una metodología orientada a la acción». Asimismo, subrayó que «el programa permite trabajar desde una perspectiva realista el proceso emprendedor, combinando formación, experimentación y acompañamiento».

La jornada incluyó un espacio dedicado a testimonios de la primera edición del programa, en el que cuatro participantes compartieron su experiencia y el impacto del programa en el desarrollo de sus proyectos. Intervinieron Yinet Santiago Rodríguez, con su iniciativa SWYSEO y Marta Gonzalo Fernández, con ADIVA; quienes abordaron los aprendizajes adquiridos y la evolución de sus propuestas tras su paso por el programa.

Tras este bloque, se desarrolló una dinámica participativa basada en el juego «TOP Company!», una actividad orientada a trabajar conceptos clave de estrategia empresarial, toma de decisiones y trabajo en equipo mediante una simulación práctica.

El evento concluyó con un espacio de encuentro entre las personas asistentes, que permitió reforzar el intercambio de ideas y el inicio de las primeras conexiones entre los participantes de esta nueva edición.

Con esta jornada, el programa «Prototipando para Emprender» inicia una nueva etapa orientada a acompañar a personas emprendedoras en el desarrollo de sus proyectos, facilitando herramientas prácticas y espacios de trabajo colaborativo para avanzar en la validación de sus ideas y comprobar que son viables antes de emprender.