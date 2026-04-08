Las gasolineras más baratas de Las Palmas hoy: dónde encontrar Gasolina 95 y 98 a precios bajos este miércoles

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,247€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad de Fuerteventura situada en el municipio de Tuineje con un precio de 1,274€ el litro.

Hoy miércoles 8 de abril las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,267€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,267€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, Carretera GC-800 km S/N en la isla de Gran Canaria, a 1,429€ el litro en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,467€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N del municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,267€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,267€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy miércoles 8 de abril, está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., donde está a 1,247€ el litro. La otra opción está en Moya, Calle Padre Claret 27, a 1,329€ el litro en la estación CANARY GREEN CORNER, SL.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación MOEVE HOYA PARRADO en Carretera GC-800 km S/N, donde el diésel está a 1,429€ el litro. La segunda mejor opción está en Santa María de Guía de Gran Canaria, a 1,467€ el litro en PLENERGY en CALLE FELIX GARCIA GONZALEZ, S/N.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,479€ el litro.

La estación de PCAN en Tías, Calle San Blas 15, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,483€ el litro. Otra opción está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la estación REPSOL a 1,499€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, miércoles 8 de abril, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,339€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,339€.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,274€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,389€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,294€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 de Puerto del Rosario a 1,450€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE REAL, 22 en el municipio de Antigua a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en Puerto del Rosario a 1,484€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este miércoles 8 de abril está en la estación de servicio MOEVE HOYA PARRADO a 1,429€ el litro de diésel en Carretera GC-800 km S/N. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY a 1,469€ el litro de Gasóleo A en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,267€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,439€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 1,339€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,339€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,450€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,465€ el litro, en Calle Alegría 2.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 1,479€ el litro, situada en Calle Alegría 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO que ofrece el gasoil a 1,488€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 8 de abril, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 1,351€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,387€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [08/04/2026 8:10:12]