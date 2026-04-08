¿Tener mascota en Canarias da derecho a deducciones en la Declaración de la Renta? Hacienda aclara la duda de miles de contribuyentes

Hacienda abre el plazo para que los canarios puedan consultar el borrador de la Declaración de la Renta y se pueda empezar a presentar. Ahora, vuelve una de las dudas más frecuentes entre los contribuyentes: qué deducciones pueden aplicarse. En el caso de quienes tienen mascota, muchos quieren saber si en Canarias existen beneficios fiscales relacionados con el cuidado de los animales domésticos o si pueden obtener algún ahorro en su declaración.

En algunas CC.AA. si pueden deducirse los gastos veterinarios o de mantenimiento. Sin embargo, la Agencia Tributaria no ha considerado aplicarlas a nivel general para la campaña de la Renta 2026 (correspondiente al ejercicio fiscal 2025).

Canarias no permite deducciones por mascotas a particulares

A diferencia de otras comunidades autónomas que han empezado a introducir beneficios fiscales ligados a mascotas, Canarias se mantiene al margen de estas medidas. Sin embargo, la normativa sí contempla una excepción muy concreta que afecta únicamente a determinados trabajadores por cuenta propia.

Para todos los contribuyentes comunes, Hacienda considera que todos los gastos derivados de animales, como el veterinario, la alimentación, las vacunas o urgencias, son gastos personales. Esto implica que cualquier factura veterinaria queda automáticamente fuera del borrador de la renta.

La situación contrasta con territorios como Andalucía o Murcia, donde sí se han aprobado deducciones específicas para determinados gastos veterinarios. En Canarias, por ahora, esa ventaja fiscal no existe.

Los autónomos sí tienen una deducción para mascotas

La única posibilidad de obtener un beneficio fiscal por una mascota en Canarias pasa por ser autónomo y cumplir estos requisitos. En este caso, Hacienda permite deducir los gastos del animal solo si este está afecto de forma directa y exclusiva a la actividad económica. Es decir, el animal debe ser una herramienta de trabajo indispensable.

Estos son los gastos veterinarios que te puedes deducir / 123RF

Algunos ejemplos que sí encajan en este criterio son:

Perros pastores en explotaciones ganaderas.

Animales utilizados en terapias profesionales.

Perros guardianes en naves industriales o fincas agrícolas.

Actividades profesionales relacionadas directamente con animales (adiestradores, criadores, etc.).

Sin embargo, Hacienda es muy estricta con los casos más habituales, una mascota doméstica no puede considerarse gasto deducible, incluso aunque el autónomo trabaje desde casa.

Cuando el animal sí está vinculado a la actividad económica, el autónomo puede incluir como gasto:

Facturas veterinarias (consultas, vacunas, operaciones).

Alimentación del animal.

Seguros vinculados al mismo.

Equipamiento necesario para su función.

Estos gastos pueden deducirse tanto en el IRPF como en el IVA, siempre que estén correctamente justificados.

Las mascotas son un miembro más de la familia en muchos hogares, y pese al debate sobre el coste de mantenerlas, Canarias no ha incorporado novedades en este ámbito para la campaña actual.