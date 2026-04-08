Mercadona reduce el IGIC al 0% en 71 productos básicos en Canarias
La cadena de supermercados aplica desde este miércoles 8 de abril la rebaja del IGIC para beneficiar a los consumidores canarios, con un ahorro de un millón de euros
Mercadona ha aplicado desde hoy la reducción del IGIC del 3% al 0% en 71 productos básicos, lo que se traduce en un ahorro anual aproximado de un millón de euros para los consumidores canarios. La medida se sustenta en el Decreto Ley del Gobierno de Canarias, destinado a mitigar los efectos económicos de la crisis internacional en Oriente Medio.
Productos incluidos y ahorro estimado
Entre los artículos beneficiados destacan mantequilla, sal y café, categorías con un impacto directo en el presupuesto familiar. Aunque la normativa no exige a las cadenas de distribución trasladar la bonificación al precio final, Mercadona ha decidido aplicar la reducción de forma íntegra, asegurando que el beneficio llegue de manera inmediata al consumidor.
El ahorro estimado por la compañía alcanza aproximadamente un millón de euros al año, considerando la totalidad de los productos incluidos. La implementación se realizó desde la apertura de los centros, garantizando transparencia y rapidez en la aplicación del descuento.
Contexto del Decreto Ley
El Decreto Ley del Gobierno de Canarias busca ofrecer un alivio fiscal directo frente a los aumentos de precios internacionales, reforzando la capacidad de compra de los hogares en la región. La medida permite que los consumidores noten de inmediato el beneficio en el precio de productos esenciales, sin esperar ajustes adicionales.
Aplicación inmediata en toda Canarias
Con esta acción, Mercadona se posiciona como una de las primeras empresas de distribución en trasladar la reducción del IGIC directamente al consumidor. La iniciativa asegura que los hogares canarios perciban el impacto económico positivo de manera inmediata, reforzando la eficacia del decreto y la disponibilidad de productos esenciales a precios más bajos.
Impacto económico y social
El ajuste de precios contribuye a aliviar la carga económica de las familias canarias, ofreciendo un ahorro tangible en productos cotidianos. Se trata de una medida que combina cumplimiento normativo y beneficio directo al consumidor, fortaleciendo el acceso a bienes esenciales y generando un efecto inmediato sobre el presupuesto familiar.
- Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
- Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: 'Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele
- La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra
- Acelerón al tren de Gran Canaria: el Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para la gestión del proyecto
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET
- La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla
- Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays