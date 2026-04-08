Mercadona reduce el IGIC al 0% en 71 productos básicos en Canarias

Mercadona ha aplicado desde hoy la reducción del IGIC del 3% al 0% en 71 productos básicos, lo que se traduce en un ahorro anual aproximado de un millón de euros para los consumidores canarios. La medida se sustenta en el Decreto Ley del Gobierno de Canarias, destinado a mitigar los efectos económicos de la crisis internacional en Oriente Medio.

Productos incluidos y ahorro estimado

Entre los artículos beneficiados destacan mantequilla, sal y café, categorías con un impacto directo en el presupuesto familiar. Aunque la normativa no exige a las cadenas de distribución trasladar la bonificación al precio final, Mercadona ha decidido aplicar la reducción de forma íntegra, asegurando que el beneficio llegue de manera inmediata al consumidor.

El ahorro estimado por la compañía alcanza aproximadamente un millón de euros al año, considerando la totalidad de los productos incluidos. La implementación se realizó desde la apertura de los centros, garantizando transparencia y rapidez en la aplicación del descuento.

Contexto del Decreto Ley

El Decreto Ley del Gobierno de Canarias busca ofrecer un alivio fiscal directo frente a los aumentos de precios internacionales, reforzando la capacidad de compra de los hogares en la región. La medida permite que los consumidores noten de inmediato el beneficio en el precio de productos esenciales, sin esperar ajustes adicionales.

Aplicación inmediata en toda Canarias

Con esta acción, Mercadona se posiciona como una de las primeras empresas de distribución en trasladar la reducción del IGIC directamente al consumidor. La iniciativa asegura que los hogares canarios perciban el impacto económico positivo de manera inmediata, reforzando la eficacia del decreto y la disponibilidad de productos esenciales a precios más bajos.

Impacto económico y social

El ajuste de precios contribuye a aliviar la carga económica de las familias canarias, ofreciendo un ahorro tangible en productos cotidianos. Se trata de una medida que combina cumplimiento normativo y beneficio directo al consumidor, fortaleciendo el acceso a bienes esenciales y generando un efecto inmediato sobre el presupuesto familiar.