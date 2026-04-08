Ya es oficial: estas pensiones subirán en abril y así afectará a los pensionistas canarios

Miles de pensionistas canarios notarán una subida en su próximo ingreso si cobran una pensión de viudedad en 2026. La Seguridad Social ha confirmado que estas prestaciones se han actualizado con carácter general, por lo que muchos beneficiarios verán reflejado ese incremento en su paga mensual. En algunos casos, además, la cuantía final dependerá del porcentaje aplicable sobre la base reguladora y de la situación personal del pensionista.

Este subsidio es uno de los más bajos de la Seguridad Social. De media, las personas que reciben la pensión de viudedad cobraron 973,40 euros, una cifra que contrasta con los 1.568,5 euros de la pensión media de jubilación. Pese a la revalorización que se aprobó a principios de año, los beneficiarios seguían cobrando poco.

Suben las bases de cotización de las pensiones de viudedad

Actualmente, la pensión de viudedad no equivale al 100% de la base reguladora del fallecido. Como norma general, se sitúa en el 52%, aunque este porcentaje puede incrementarse en determinadas circunstancias, como cuando existen cargas familiares o falta de ingresos propios.

Eso hace que esta prestación esté por debajo de otras pensiones contributivas. Según los últimos datos, la cuantía media de viudedad se sitúa en 973,40 euros al mes, aunque existen diferencias importantes según el régimen de cotización del fallecido:

En el Régimen General, la media alcanza los 1.031,90 euros mensuales .

. En el caso de trabajadores autónomos (RETA), baja hasta 716,07 euros al mes.

Estas cifras reflejan una brecha significativa que afecta especialmente a quienes no pudieron desarrollar una carrera laboral propia y dependen casi exclusivamente de esta pensión.

Subida en abril de hasta un 11,4% más

Con el objetivo de corregir esta situación, la Seguridad Social ha aplicado en 2026 una revalorización que se deja notar especialmente en las pensiones mínimas.

Subida general de pensiones mínimas: +7%

+7% Viudedad con cargas familiares: +11,4%

Este incremento, que ya se refleja en las nóminas desde principios de año, cobra especial relevancia en abril, cuando muchos beneficiarios empiezan a percibir el impacto real en su economía mensual.

Nuevas cuantías mínimas

Tras la actualización, las pensiones de viudedad quedan fijadas en los siguientes mínimos:

Menores de 60 años: 709,40 euros mensuales

709,40 euros mensuales Entre 60 y 64 años: 875,90 euros al mes

875,90 euros al mes Mayores de 65 años o con discapacidad ≥65%: 936,20 euros mensuales

936,20 euros mensuales Con cargas familiares: hasta 1.256,60 euros al mes

Estas cuantías representan un refuerzo importante para los hogares más vulnerables, especialmente aquellos con responsabilidades familiares.

La subida responde a una estrategia más amplia de refuerzo de las pensiones mínimas y no contributivas, que han sido las más beneficiadas en los últimos ajustes. El objetivo es garantizar un nivel de ingresos suficiente para cubrir necesidades básicas en un cuando no para de subir el coste de la vida.