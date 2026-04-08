La UE endurece las normas para los dueños de perros y gatos: el nuevo requisito obligatorio a partir de este mes
El pasaporte europeo para mascotas, que incluirá información como el número de microchip, el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios, será obligatorio para viajar sin fines comerciales dentro de la UE a partir de abril
Andrea Riera
Los perros y gatos ocupan un lugar muy importante en la vida de millones de familias en Europa. No son solo animales de compañía, sino parte del hogar, y cada vez es más habitual que viajen con sus dueños, ya sea por vacaciones, mudanzas o visitas familiares.
Ante este aumento de desplazamientos, la Unión Europea ha decidido reforzar el control sobre las mascotas con una nueva normativa que entrará en vigor este mes de abril. El objetivo es que viajar con mascotas sea más seguro, que sea más fácil controlar sus movimientos entre países y mejorar el control sanitario.
A partir del 22 de abril, será obligatorio que todos los perros y gatos que viajen entre Estados miembros cuenten con un pasaporte europeo individual. Este documento será imprescindible para cualquier desplazamiento sin fines comerciales dentro del territorio comunitario.
El pasaporte no es un simple trámite, sino un documento completo donde queda registrada la información del animal. Incluye datos como el número de microchip, la identidad del propietario, el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios que haya recibido, además de la validación del veterinario.
La medida forma parte del Reglamento (UE) 2016/429, actualizado este 2026, con el que Bruselas busca unificar las normas en todos los países de la Unión. De esta forma se pretende evitar diferencias entre legislaciones nacionales y cerrar posibles vacíos legales que faciliten el tráfico ilegal de animales o la falsificación de documentos.
Otro de los puntos clave es el control sanitario. Con esta normativa, las autoridades podrán comprobar con mayor facilidad que los animales cumplen los requisitos de salud necesarios, reduciendo así el riesgo de propagación de enfermedades entre animales y, en algunos casos, hacia las personas.
Cómo afectará esta medida a España
En el caso de España, el impacto será limitado, ya que la mayoría de perros y gatos ya cuentan con este pasaporte, que suele emitirse en la clínica veterinaria cuando se coloca el microchip, obligatorio por ley. Aun así, los propietarios deberán tener en cuenta varios requisitos antes de viajar.
Entre ellos destaca la vacuna contra la rabia, que deberá haberse administrado al menos 21 días antes del viaje, así como una desparasitación específica en los días previos al desplazamiento. También será necesario que el animal tenga al menos 12 semanas de edad y que un veterinario certifique que se encuentra en buen estado de salud.
No cumplir con estas normas puede tener consecuencias importantes. El animal podría ser retenido en la frontera, puesto en cuarentena o incluso devuelto a su país de origen. Además, los propietarios se enfrentan a sanciones económicas que en España pueden llegar hasta los 50.000 euros en los casos más graves.
- Luz verde ambiental al tren de Gran Canaria: estas son las 11 estaciones que unirán Santa Catalina y Maspalomas
- Tirados en el Aeropuerto de Gran Canaria por Vueling: 'Me gasté dos mil euros por Mbappé y al final lo veré por la tele
- Acelerón al tren de Gran Canaria: el Cabildo entra en el accionariado de la empresa estatal INECO para la gestión del proyecto
- Llega una nueva borrasca hoy martes a Canarias: esto es lo que dice la AEMET
- Muere Paco 'el del Miau': el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pierde al alma de los chiringays
- Una borrasca se situará cerca de Canarias entre el jueves y el viernes
- Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
- La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra