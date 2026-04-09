El alquiler de habitaciones se dispara en oferta mientras los precios apenas suben: Canarias gana protagonismo en el mercado compartido

El mercado del alquiler de habitaciones en piso compartido continúa consolidándose en España durante 2026. Según los últimos datos disponibles del primer trimestre, la oferta ha crecido un notable 22% interanual, mientras que los precios apenas han experimentado una subida del 2%, situando el coste medio en 430 euros mensuales.

Este comportamiento refleja un cambio relevante: más disponibilidad de habitaciones sin un encarecimiento significativo, algo que contrasta con la tensión habitual del mercado inmobiliario en los últimos años.

Al mismo tiempo, la demanda sigue activa. El número de personas interesadas en alquilar una habitación ha aumentado un 6%, lo que confirma que esta modalidad sigue siendo una solución clave ante el elevado coste de la vivienda.

Canarias en el foco: fuerte crecimiento de la oferta y estabilidad de precios

Las Palmas de Gran Canaria: crecimiento récord y menor competencia

Uno de los datos más llamativos del informe es el comportamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se posiciona como una de las ciudades con mayor crecimiento de oferta en toda España:

+67% en oferta de habitaciones

Precio medio: 420 €/mes

Variación de precios: +5%

Demanda: -20% (menos competencia por habitación)

Este escenario es especialmente significativo: mientras aumenta el número de habitaciones disponibles, la competencia entre inquilinos disminuye, lo que facilita el acceso a este tipo de vivienda.

En términos prácticos, esto convierte a la capital grancanaria en una de las zonas más atractivas para quienes buscan compartir piso, especialmente estudiantes, trabajadores desplazados o jóvenes.

Santa Cruz de Tenerife: crecimiento sólido con precios competitivos

Por su parte, Santa Cruz de Tenerife también presenta una evolución destacada:

+55% en oferta de habitaciones

Precio medio: 420 €/mes

Subida interanual: +5%

Demanda: -8%

Aunque la caída de la demanda es más moderada que en Las Palmas, sigue siendo relevante. Esto indica que, al igual que en la provincia oriental, la oferta crece más rápido que la presión de la demanda, generando un mercado más equilibrado.

A nivel estatal, el crecimiento de la oferta ha sido generalizado. Hasta 44 capitales han incrementado el número de habitaciones disponibles.

Las mayores subidas se han registrado en:

Segovia (+86%)

Ourense (+76%)

Zamora (+72%)

Valencia (+68%)

Las Palmas de Gran Canaria (+67%)

En grandes mercados también destaca el crecimiento en:

Alicante (+43%)

San Sebastián (+39%)

Palma (+30%)

Madrid (+28%)

El crecimiento de la oferta de habitaciones en alquiler durante el primer trimestre de 2026 ha sido generalizado en España, aunque con diferencias muy marcadas entre territorios. Hasta 44 capitales han registrado incrementos interanuales, lo que confirma un cambio estructural en el mercado hacia el modelo de vivienda compartida. En este contexto, destacan especialmente ciudades de tamaño medio que lideran las subidas, como Segovia, que encabeza el ranking con un incremento del 86%, seguida de Ourense con un 76% y Zamora con un 72%.

Sin embargo, uno de los datos más relevantes es el fuerte posicionamiento de Canarias dentro de este crecimiento. Las Palmas de Gran Canaria se sitúa entre las ciudades con mayor aumento de oferta del país, con un 67% más de habitaciones disponibles, consolidándose como uno de los mercados más dinámicos del momento. Este crecimiento no es aislado, ya que responde a una tendencia donde cada vez más propietarios optan por alquilar por habitaciones ante la creciente demanda y la rentabilidad que ofrece este modelo.

En paralelo, otros grandes mercados también muestran incrementos importantes, aunque algo más moderados. Valencia registra una subida del 68%, Alicante del 43% y San Sebastián del 39%, mientras que en ciudades como Palma el crecimiento alcanza el 30% y en Madrid el 28%. Sevilla y Málaga también se suman a esta tendencia con aumentos del 23% y 20%, respectivamente, lo que refleja que tanto las grandes capitales como los destinos turísticos están reforzando su oferta de vivienda compartida.

En el caso de Canarias, el crecimiento no se limita únicamente a la provincia de Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife también experimenta un aumento significativo del 55% en la oferta, lo que confirma que el archipiélago en su conjunto está ganando peso dentro del mercado nacional. Este comportamiento sitúa a las islas en una posición estratégica, con un volumen creciente de habitaciones disponibles que contribuye a equilibrar la presión de la demanda.

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En contraste, algunas ciudades presentan caídas importantes en la oferta, lo que evidencia que el crecimiento no es uniforme en todo el país. Ceuta lidera los descensos con una caída del 59%, seguida de Pamplona con un 31% menos de habitaciones disponibles, Castellón de la Plana con un 24% y Zaragoza con un descenso más moderado del 5%. Estas reducciones reflejan dinámicas locales específicas que contrastan con la tendencia expansiva general.