Con Binter se puede superar el miedo a volar

Hay quien dice que para los canarios coger un avión es como coger la guagua. La realidad geográfica del archipiélago nos hace estar más familiarizados con este medio de transporte en comparación con los territorios continentales. Desde pequeños nos acostumbramos a volar para ir a ver a la familia o pasar las vacaciones, mientras que ya de mayores para otros resulta imprescindible, por ejemplo, por trabajo.

Pero para quienes tienen miedo a volar, vivir en Canarias puede suponer una limitación importante. Cuando subir a un avión provoca ansiedad o directamente resulta imposible, las opciones de desplazamiento se reducen y los viajes se convierten en un auténtico desafío.

Se calcula que aproximadamente el 25% de la población tiene miedo a viajar en avión. Es un temor que puede ir desde sentir cierta inquietud en algunos momentos del vuelo a convertirse en un miedo completamente incontrolable. Esto último se denomina aerofobia y es hoy en día una de las fobias más comunes a nivel mundial. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ya que incluso personas que han volado durante años sin problema pueden desarrollar este miedo de forma repentina.

Conscientes de este desafío, Binter lleva 22 años impartiendo el curso ‘Volar sin miedo’, dirigido a aquellas personas que sufren al subir a un avión o son incapaces de hacerlo debido al malestar que padecen durante el vuelo.

¿Cómo se supera?

La mejor forma de vencer un miedo es enfrentándose a él. La exposición gradual consiste en ir abordando de manera progresiva las situaciones que producen miedo y ansiedad, permaneciendo en ellas hasta que éstas empiezan a perder intensidad.

En este sentido, los cursos de ‘Volar sin miedo’ cuentan con un equipo de profesionales cualificados formado por especialistas en psicología y en aviación, que trabajan de manera conjunta con los participantes. Estos expertos no solo aportan conocimientos técnicos sobre el funcionamiento del avión y la seguridad aérea, sino que también ofrecen herramientas para la gestión emocional, combinando diagnóstico individual y apoyo colectivo a lo largo de todo el proceso.

En Binter cuentan con una larga experiencia en la realización de este programa, que presenta un índice de efectividad superior al 90%. El curso tiene una duración de dos días, combina teoría y práctica y ofrece un coste de 280 euros, un precio muy asequible en comparación con la oferta que hay en el mercado.

En cuanto a su dinámica, la primera parte del programa se centra en la preparación psicológica, tanto antes del viaje como durante el vuelo. Los participantes identifican las emociones que experimentan al pensar en volar y aprenden a gestionarlas mediante técnicas de respiración, control del pensamiento y estrategias para reducir la ansiedad. A ello se suma un componente informativo orientado a desmontar mitos frecuentes, donde se explica cómo funcionan los aviones, cómo se generan las turbulencias, cómo se entrenan los pilotos y cuáles son los sistemas de seguridad existentes.

Como colofón al curso, los participantes viajan en un vuelo interinsular de la compañía donde ponen en práctica todo lo aprendido. Acompañados de instructores, psicólogas, una sobrecargo y el propio piloto, reciben explicaciones sobre cada fase del vuelo y aplican las técnicas para relajarse y superar el miedo al avión. “Es complicado definir solo con palabras las sensaciones: la alegría, la mirada de agradecimiento, el quitarse un gran peso de encima, sentir que vuelven a ser libres”, subraya el instructor de Volar Sin miedo, Luis Bernal.

Próximos cursos

En 2026, Binter ha programado un total de siete ediciones del curso en distintas islas, de las cuales una ya se ha celebrado. Las próximas tendrán lugar en Tenerife los días 10 y 11 de abril, 12 y 13 de junio y 23 y 24 de octubre; en Gran Canaria los días 15 y 16 de mayo y 2 y 3 de octubre; y en Lanzarote, los días 17 y 18 de julio.

Las personas interesadas en participar, pueden ampliar la información en la web https://www.bintercanarias.com/es/corporativo/volar-sin-miedo o ponerse en contacto a través de volarsinmiedo@bintercanarias.com.