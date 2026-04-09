Cambio histórico en los planes de pensiones de los canarios: así puedes rescatar tu dinero en esta campaña de la Renta

Los pensionistas canarios tienen una oportunidad única para recuperar el dinero acumulado en su plan de pensiones, siempre que cumplan las condiciones fijadas por Hacienda. La Agencia Tributaria permite aplicar un tratamiento fiscal determinado a quienes rescaten este ahorro y lo reflejen correctamente en la Declaración de la Renta, lo que puede suponer una ventaja importante según la forma en la que se cobre.

Por primera vez, miles de ahorradores han podido recuperar su dinero sin necesidad de estar jubilados ni cumplir situaciones excepcionales, como antes sí era obligatorio. Sin embargo, esta nueva ventaja un gran problema detrás, el impacto fiscal. Lo que muchos ven como un alivio económico inmediato puede acabar traduciéndose en un pago elevado a Hacienda si no se hace bien el rescate.

La regla de los 10 años cambia todo

Hasta hace poco, el dinero de un plan de pensiones estaba prácticamente bloqueado. Solo se podía recuperar en casos muy concretos como jubilación, incapacidad, paro de larga duración o enfermedad grave.

Todo cambió con la activación de la conocida como 'ventana de los 10 años'. Desde 2025, cualquier persona puede rescatar sus aportaciones siempre que tengan al menos una década de antigüedad.

Ahora puedes rescatar tu plan de pensiones de esta manera / EP

Esto significa que en 2025 se pudo retirar el dinero aportado en 2015 o antes y en este, 2026 ya se puede rescatar lo ingresado en 2016, y así sucesivamente en los próximos años. Este cambio ha generado una nueva liquidez total que antes no existía y que muchos contribuyentes han aprovechado.

¿Cómo afecta a la Renta de este año?

El problema llega en el momento de justificar el dinero ante Hacienda, porque todo el dinero que se rescató durante 2025 debe declararse en la campaña actual de la Renta.

La Agencia Tributaria no trata ese dinero como ahorro, sino como ingresos del trabajo. Esto implica que:

Se suma directamente al sueldo o pensión anual

Aumenta la base imponible general

Puede hacer que el contribuyente suba de tramo en el IRPF

Eso significa que rescatar un plan de pensiones puede disparar los ingresos, aunque ese dinero ya fuera propio. Uno de los fallos más habituales es creer que este dinero tributa como una inversión, similar a acciones o fondos, pero no es así. El rescate de un plan de pensiones se considera rendimiento del trabajo, lo que implica tipos impositivos mucho más altos.

Puedes rescatar el plan de pensiones, aunque no pasará desapercibido para Hacienda / LUIS TEJIDO / EFE

En Canarias, sumando el tramo estatal y autonómico, el tipo puede acercarse o incluso superar el 40% en algunos casos, dependiendo de los ingresos totales.

¿Cómo evitar un fuerte golpe fiscal de Hacienda?

La clave no está solo en rescatar el dinero, sino en cómo hacerlo. Existen varias opciones, y elegir mal puede costar miles de euros.

1. Rescate en forma de capital (todo de golpe):

Permite disponer de todo el dinero inmediatamente

Pero genera un fuerte impacto fiscal al sumar toda la cantidad en un solo año

Tiene una ventaja importante:

Reducción del 40% para aportaciones anteriores a 2007

2. Rescate en forma de renta (poco a poco):

Se cobra como si fuera un ingreso periódico

Reduce el impacto fiscal al repartirlo en varios años

Evita saltos bruscos en el IRPF

3. Rescate mixto (la estrategia más utilizada):

Combina ambas opciones

Permite aprovechar la reducción del 40% del dinero antiguo

Y repartir el resto para pagar menos impuestos

Muchos contribuyentes descubren el problema al hacer la declaración. El dinero rescatado aparece junto a su salario, generando el conocido 'efecto suma'.

PI STUDIO

Esto provoca que se den saltos a tramos superiores del IRPF, elevando el porcentaje de tributación pudiendo, incluso, que el resultado final cambie de devolución a pagar a Hacienda. Además, las retenciones aplicadas por el banco suelen ser insuficientes, lo que genera una diferencia que Hacienda reclama en la declaración.

Uno de los errores más comunes es rescatar el plan el mismo año de la jubilación, cuando los ingresos suelen ser más altos. Los expertos recomiendan:

Esperar al año siguiente, cuando los ingresos bajan

Planificar el rescate en varios ejercicios

Revisar bien el borrador antes de confirmarlo

La nueva posibilidad de rescatar planes de pensiones sin restricciones marca un antes y un después para los ahorradores canarios. Pero también introduce una complejidad fiscal que no siempre se tiene en cuenta.