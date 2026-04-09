China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española

Uno de los objetivos del 15º Plan Quinquenal de China (2026-2030), en materia de pesca, pasa por un crecimiento de la industria en parámetros de calidad en vez de en volúmenes. El 1 de mayo, de hecho, entrará en vigor la primera gran reforma de la ley pesquera en 40 años, con la que Pekín pretende blindar sus recursos naturales, agigantar la producción acuícola en mar abierto —acaba de lanzarse a la cría y engorde de salmón, para preocupación de noruegos o canadienses— y, al menos sobre el papel, extremar la vigilancia en materia de sostenibilidad. Por lo pronto, su flota extractiva no está dando ninguna señal de repliegue, pese a que el gigante asiático lleva años pregonando una supuesta limitación de capacidad: su flota ha declarado cerca de 13 millones de toneladas en capturas anuales, casi sin cambios respecto a los tres ejercicios anteriores (con un promedio de 12,98 millones de toneladas por año).

Son las cifras que acaba de divulgar la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y que corresponden al ejercicio completo de 2024, sin computar la producción de algas. Y son unos datos que evidencian cómo la producción salvaje ha partido el mundo por la mitad, entre los países que continúan adelgazando sus desembarques y los que continúan medrando.

En el primer bloque está España, que ha anotado un nuevo mínimo histórico: menos de 761.500 toneladas, de las que en torno a un 40% corresponden a buques de capital gallego. En comparación con los resultados de hace 40 años, cuando entró en la extinta Comunidad Económica Europea, la producción ha retrocedido en más de un 37%. ¿En el lado opuesto? La inexpugnable y mencionada China, que en el mismo periodo elevó la suya en más de un 300%, sobre todo gracias a la flota de larga distancia (long distance fleet, LDF). En resumen, por cada tonelada que ha dejado de pescar la flota española, la china ha sumado más de veinte.

Competidores

Pese a las recurrentes e incisivas políticas comunitarias, competidores de la flota gallega han mejorado sus registros, siempre según la FAO. Lo han hecho Francia —algo más de un punto porcentual, hasta rebasar las 429.000 toneladas—, Irlanda —otros 10 puntos más, hasta 207.000 toneladas— y, sobre todo, Portugal, con un incremento de las capturas declaradas del 45,6%, rebasando las 236.000 toneladas. Entre los colosos globales de la pesca salvaje, más allá de China, destacan los volúmenes de Ecuador (785.000 toneladas), siendo además referencia mundial en cultivo de langostino vannamei; Tailandia (1,54 millones de toneladas), que es referente en producción conservera; o México (1,9 millones de toneladas), con una flota muy enfocada en túnidos o pesca pelágica.

Noticias relacionadas

La FAO constata también una mejora de los volúmenes de Argentina, aunque estos datos no tienen en cuenta el parón en la flota experimentado el año pasado a raíz del conflicto de los buques tangoneros, y evidencian el aumento de la pesca en Marruecos. Hay que tener en cuenta que estas cifras corresponden a barcos de cada pabellón, por lo que no reflejan, en el caso marroquí o mauritano, la producción de barcos que usan banderas de Rusia o de conveniencia como Gambia, Vanuatu o Belize. Estados que, por otra parte, están pescando más que nunca, de mano de embarcaciones de capital ruso o chino, como pueda ser el caso del Right Whale, el buque factoría que el pasado verano se llevó por delante el Tafra 3, participado por la viguesa Baipesca, con resultado de 5 desaparecidos.