Gasolineras más baratas hoy en Las Palmas: dónde encontrar la Gasolina 98 a 1,340 euros el litro este jueves

Hoy jueves 9 de abril las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,340€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,340€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,320€ el litro en SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad de Fuerteventura situada en el municipio de Tuineje con un precio de 1,320€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Gáldar, POLIGONO SAN ISIDRO, 22 en la isla de Gran Canaria, a 1,467€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,479€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,340€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,340€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, jueves 9 de abril, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,320€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Moya, CANARY GREEN CORNER, SL, en Calle Padre Claret 27, donde el litro está a 1,329€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX de Gáldar en POLIGONO SAN ISIDRO, 22 tiene un precio de 1,467€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA MACHER de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,498€ el litro en Carretera Arrecife - Yaiza km 12. En Haría, Carretera General del Norte km 16,1, la estación de servicio PCAN ARRIETA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 9 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,339€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,339€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,479€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,479€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,340€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 de Puerto del Rosario a 1,450€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,320€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,399€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,484€ el litro. La segunda opción más barata es la estación MERCASOSA de Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 en Puerto del Rosario a 1,485€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,340€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,439€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE ARRECIFE, 33, a 1,339€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación H2EXAGON ESCALERITAS a 1,339€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este jueves 9 de abril está en la estación de servicio PLENERGY a 1,479€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,479€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,450€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,465€ el litro, en Calle Alegría 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 9 de abril, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 1,351€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,387€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 1,479€ el litro, situada en Calle Alegría 2. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO que ofrece el gasoil a 1,488€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [09/04/2026 8:10:26]