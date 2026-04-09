Las nucleares asumen que el CSN dará el visto bueno a la prórroga de Almaraz

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está inmerso en la elaboración de un informe preceptivo sobre la solicitud de prórroga de explotación de la central nuclear de Almaraz (Cáceres). Las propietarias de la central asumen que el CSN dará el visto bueno porque si no lo hiciera tendrían que cesar inmediatamente la actividad de la planta. "Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que no (se puede extender su vida), habría que parar inmediatamente la central porque implicaría que no es segura", afirma el presidente saliente del lobi Foro Nuclear, Ignacio Araluce.

En caso de que esa previsión se cumpla y el CSN de luz verde a la extensión de vida de la central cacereña, el organismo podría establecer una serie de condiciones que debería cumplir la planta para operar con seguridad. En este caso, las compañías eléctricas tampoco creen que el CSN vaya a establecer grandes requisitos porque la central realizó su última revisión periódica de seguridad en 2020 por un periodo de diez años, lo que garantiza su seguridad hasta 2030, precisamente el año en el que se plantea el nuevo cierre.

"En 2020 hicimos inversiones por valor de 50 millones de euros y con eso debería ser suficiente. Si hubiera que hacer alguna inversión adicional, el CSN pondría condiciones, pero no se espera porque no hay ninguna ineficiencia. Si pidiéramos durar diez años más, sí podría pedir renovar equipos u otras medidas, pero a día de hoy no hay ninguna cuestión que Almaraz no cumpla", afirma la nueva presidenta del Foro en sustitución de Araluce, Marta Ugalde, quien hasta ahora ocupaba el cargo de directora de Supervisión Nuclear y Coordinación Internacional de las centrales de Almaraz y Trillo.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, accionistas de la planta extremeña con el 52,7%, el 36% y el 11,3%, respectivamente, solicitaron al Ministerio para la Transición Ecológica a finales de octubre del año pasado posponer hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en noviembre de 2027 y de 2028, según el calendario de cierre de esta tecnología acordado por las empresas, el Gobierno y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en 2019. El Ministerio remitió entonces la petición de las compañías al CSN para que la estudiara y emitiera el informe preceptivo sobre las condiciones de seguridad radiológica.

Las empresas esperan que ese informe vea la luz antes de finalizar el mes de julio y aclaran que solo es mandatario cuando dice que hay que cerrar la central. En caso contrario, la última palabra la tiene el Gobierno, que realizará su propia evaluación para tomar una decisión, según avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una entrevista con EL PERIÓDICO. "Escuchamos que si se dan las tres líneas rojas darán el visto bueno y las cumplimos. Hay que esperar al CSN, pero tenemos confianza", añade Ugalde.

El Ejecutivo ha advertido en numerosas ocasiones que para estudiar cualquier petición de prolongación de vida de las centrales nucleares las empresas deben garantizar su seguridad desde una perspectiva radiológica (que es lo tiene ahora está analizando el CSN); debe asegurarse que sea conveniente para la seguridad de suministro eléctrico; y que no suponga un mayor coste para los consumidores en el recibo de la luz.