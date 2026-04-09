Ya es oficial: los canarios no tendrán que llevar el DNI en la cartera para identificarse si se lo pide la policía

¿Quién no ha salido de casa y, ya en la calle, se ha dado cuenta de que se ha dejado la cartera? Hoy en día, el móvil se ha convertido en el objeto imprescindible que casi todos llevamos siempre encima. Por eso, a partir de ahora también podrá servir para identificarse, incluso cuando no lleves contigo el DNI en formato físico.

Como ya ocurre con el carnet de conducir, el Gobierno aprobó el año pasado la puesta en marcha del DNI digital, con el objetivo de facilitar que los ciudadanos lleven siempre consigo una forma válida de identificación en el móvil. Esta herramienta, denominada MiDNI, es todavía una gran desconocida para muchos canarios, aunque todo apunta a que su uso crecerá con rapidez en cuanto descubran sus ventajas y la facilidad de llevarla instalada en el teléfono.

¿Qué es MiDNI?

MiDNI no es una simple copia o fotografía del documento. Se trata de una herramienta oficial que permite acreditar la identidad de forma presencial con la misma validez que el DNI tradicional.

Esto significa que puede usarse en controles policiales, es válido en administraciones públicas y sirve para trámites habituales como registrarse en un hotel, recoger paquetes o identificarse en un control de pasajeros en el aeropuerto.

EFE

Desde su puesta en marcha, la normativa establece que debe ser aceptado como documento válido, aunque existe un periodo de adaptación hasta 2027 para que todas las entidades se ajusten plenamente al sistema.

MiDNI es muy seguro, ya que no muestra todos los datos del documento. La app genera códigos QR temporales y seguros que se escanean en el momento de la identificación. La clave está en que el usuario decide qué información compartir en cada situación. Existen tres niveles:

Modo básico (edad): solo muestra foto, número de DNI y si eres mayor de edad

solo muestra foto, número de DNI y si eres mayor de edad Modo intermedio: incluye nombre, apellidos y datos esenciales

incluye nombre, apellidos y datos esenciales Modo completo: refleja toda la información del documento físico

Este sistema evita entregar datos innecesarios y reduce el riesgo de copias o usos indebidos.

El nuevo método de identificación ante la policía

Llevar el DNI en el bolsillo ya no es imprescindible. Desde abril de 2026, los ciudadanos en España pueden identificarse directamente con el móvil gracias a MiDNI, la aplicación, impulsada por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se convierte en una alternativa al DNI tradicional.

Así es el nuevo DNI Digital / CSIF - Archivo

Este puede sustituir al documento físico en identificaciones presenciales, evitando sanciones por no llevar el carnet encima. Pese a todos los beneficios, su uso está pensado para situaciones físicas. No sustituye otros sistemas digitales en internet.

Cómo activar MiDNI en el móvil

Para utilizar MiDNI no basta con descargar la aplicación. Es necesario completar un proceso de verificación previo para garantizar la seguridad.

Se puede hacer de dos formas:

A través de internet con DNI electrónico activo

Acudiendo a una comisaría para registrarse

Una vez activado, el documento queda vinculado al teléfono y protegido mediante PIN o biometría.

El lanzamiento de esta aplicación responde a una doble necesidad, simplificar la identificación y mejorar la privacidad.

MiDNI marca un paso hacia la digitalización de los servicios públicos, con un modelo que combina comodidad, seguridad y control de la información personal.