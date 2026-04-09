INE
La producción industrial modera su caída en febrero al 1,3% y suma dos meses de retrocesos
La energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%
EP
El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 1,3% en febrero en relación al mismo mes de 2025, moderando en 1,8 puntos el retroceso de enero, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el descenso interanual de febrero, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de descensos tras la caída del 3,1% registrada en enero.
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial cayó un 1,1% interanual en febrero, tras el descenso del 0,2% registrado el mes previo. En términos mensuales (febrero sobre enero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos.
Por sectores, la energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la subida mensual más pronunciada (+2,3%).
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