¿Vives en Canarias? No confirmes el borrador de la Renta sin revisar estas nuevas deducciones de 2025

Los contribuyentes canarios ya pueden consultar el borrador de la Renta correspondiente a los ingresos y gastos declarados en 2025. Como ocurre cada año, esta declaración genera muchas dudas, sobre todo porque a menudo se pasan por alto deducciones y ventajas fiscales que pueden cambiar por completo el resultado final ante la Agencia Tributaria. Para evitarlo, conviene revisar con detalle las novedades y beneficios vigentes este año antes de confirmar el borrador y que llegue a Hacienda.

La Agencia Tributaria no incluye de forma automática todas las deducciones autonómicas, por lo que una revisión detallada es clave para no dejar dinero sin reclamar.

Lucía Feijoo Viera

El Gobierno de Canarias ha ajustado gran parte de su política fiscal para aliviar la carga de los hogares, justo cuando la inflación afecta a miles de familias de las islas. Así, más contribuyentes pueden beneficiarse de deducciones que hasta ahora estaban fuera de su alcance.

El gran cambio en 2026: más contribuyentes podrán deducirse gastos

La principal novedad de esta campaña no es la creación de nuevas deducciones, sino la ampliación de los límites de ingresos para acceder a ellas. El tope en tributación individual se eleva hasta los 46.455 euros, mientras que en conjunta alcanza los 61.770 euros.

Consultar el borrador de la renta no te obliga a presentar la declaración / LP

Este ajuste hace que muchos contribuyentes que el año pasado superaban el límite por poco ahora pueden aplicar beneficios fiscales. La medida afecta especialmente a rentas medias, que hasta ahora quedaban fuera de la mayoría de deducciones autonómicas.

También se han flexibilizado los requisitos para familias numerosas y monoparentales, cuyos límites prácticamente se duplican en algunos casos, así como para personas en situación de desempleo, facilitando el acceso a incentivos fiscales.

Los gastos médicos son la deducción más olvidada

Canarias mantiene una de las deducciones más especiales del sistema fiscal, la posibilidad de desgravar gastos médicos habituales. Los contribuyentes pueden deducirse el 12% de lo pagado en servicios como dentista, gafas o tratamientos sanitarios, con un máximo de 600 euros en individual y 840 en conjunta.

Los gastos ópticos son una de las deducciones que pocas personas conocen / Pi Studio

Pese a la gran alegría para muchos contribuyentes, esta ventaja tiene letra pequeña. Es obligatorio contar con factura a nombre del contribuyente y justificar el pago, además de que el gasto no haya sido cubierto por un seguro. Sin estos requisitos, Hacienda no admitirá la deducción.

Alquiler de vivienda: alivio en plena subida de precios

El alquiler sigue siendo uno de los grandes focos de gasto en las islas y también una de las deducciones más importantes. Los inquilinos pueden recuperar el 24% de lo pagado durante el año, con un límite de hasta 740 euros o de 760 euros anuales si el contribuyente tiene menos de 40 años o igual o superior a 75 años.

Lucía Feijoo Viera

Esta deducción está dirigida principalmente a rentas medias y bajas, ya que exige cumplir determinados límites de ingresos. Aun así, con la subida de los topes en 2025, más contribuyentes podrán beneficiarse de ella.

Más deducciones destinadas a las familias, la conciliación y la movilidad laboral

El sistema fiscal del archipiélago incluye varias deducciones orientadas a la conciliación y al apoyo familiar. Entre ellas destaca la deducción del 20% de las cuotas a la Seguridad Social por empleados del hogar, con un máximo de 500 euros.

También se mantiene la ayuda por traslado de isla por motivos laborales, que permite deducir hasta 300 euros, así como incentivos por gastos en guarderías o centros infantiles para menores de tres años.

Las deducciones familiares benefician a muchos hogares / LP

A esto se suman deducciones específicas para familias numerosas, monoparentales o situaciones de acogimiento, que este año amplían su alcance gracias a la actualización de los límites de renta.

Vivienda y eficiencia energética

Las inversiones en vivienda también tienen premio fiscal. Canarias permite deducir el 12% de los gastos destinados a mejorar la eficiencia energética del hogar, con una base máxima de 7.000 euros.

Estas medidas se complementan con las deducciones estatales que siguen vigentes para obras de rehabilitación energética o la compra de vehículos eléctricos, reforzando el impulso hacia un modelo más sostenible.

Más allá de las deducciones que se marcan en la declaración, este año hay cambios que reducen directamente la factura fiscal. Canarias ha rebajado los tramos más bajos del IRPF para evitar que las subidas salariales derivadas de la inflación impliquen pagar más impuestos.

Por eso, gracias a las deducciones, el riesgo de esta campaña vuelve a ser confirmar el borrador sin revisarlo. Aunque la Agencia Tributaria ha incorporado avisos en su sistema para alertar sobre posibles deducciones no aplicadas, estos avisos no sustituyen la revisión manual.