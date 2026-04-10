Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca CanariasAccidente de guagua en La GomeraHermanamiento con Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño FrancésGuerra USA - IránPérdida de grandes exportadores en un añoFechas y recorrido papa León XIVCB Gran Canaria
instagramlinkedin

Comisión Europea

Bruselas autoriza la compra de MasOrange por Orange

El Ejecutivo comunitario ha dado su visto bueno tras comprobar que la operación no plantea problemas de competencia de acuerdo a las reglas de la Unión

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España).

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EP

BRUSELAS

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la compra total de MasOrange por parte del operador francés Orange, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo.

La 'teleco' francesa informó el pasado mes de marzo de su intención de pedir a Bruselas el aval para adquirir por 4.250 millones de euros el 50% que aún no controlaba de MasOrange --la compañía fruto de la fusión entre MásMóvil y Orange--; con el objetivo de hacerse con el 100% de la operadora, líder en España por volumen de clientes.

El Ejecutivo comunitario ha dado su visto bueno tras comprobar que la operación no plantea problemas de competencia de acuerdo a las reglas de la Unión.

El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 13 de marzo, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

La empresa francesa consideró que esta transacción, que previsiblemente se cerrará antes de julio, acelerará su plan estratégico y fortalecerá su posición en España, su segundo mercado más grande en Europa.

Con la plena integración del operador, Orange confirmó su compromiso industrial a largo plazo con España y su confianza en MasOrange y en la capacidad de su equipo directivo para generar valor para todos los grupos de interés.

En este contexto, la consejera delegada del grupo Orange, Christel Heydemann, incorporará al actual consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, al comité ejecutivo del grupo de telecomunicaciones, de forma que este pasará a reportarle directamente.

Noticias relacionadas

El cierre de la fusión entre MásMóvil y Orange en España, una operación valorada en unos 18.600 millones de euros, se produjo a finales de marzo de 2024 y el acuerdo incluía una serie de condiciones en torno a la posibilidad de que Orange tomase el control de la nueva empresa entre los 24 y los 42 meses posteriores a la conclusión de la transacción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla
  2. Detenido un hombre por matar en Maspalomas a un turista al que conoció en una app de citas
  3. Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
  4. La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra
  5. El nuevo centro para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo se retrasa otro mes
  6. El burdel de la realeza tiene precio en Vegueta: a la venta una de las casas con más leyendas
  7. Los aficionados de la UD Las Palmas, dispuestos a pagar «lo que sea» por una entrada para La Rosaleda
  8. “El llanto que nos devolvió la vida”: El estremecedor momento en que un enfermero salva a un recién nacido que no respiraba en Canarias

El Polvorín inaugura el nuevo centro de inserción laboral María Isabel Dávila

El Polvorín inaugura el nuevo centro de inserción laboral María Isabel Dávila

Una casa en el árbol, cinco habitaciones y naturaleza pura: así es el refugio mágico de Cathaysa en Valsequillo

Una casa en el árbol, cinco habitaciones y naturaleza pura: así es el refugio mágico de Cathaysa en Valsequillo

La Audiencia Nacional avala el deslinde del litoral en el Faro de Maspalomas

La Audiencia Nacional avala el deslinde del litoral en el Faro de Maspalomas

Idir Tiguit, caso de éxito de Talento Joven de la Cámara de Comercio de Lanzarote

Maspalomas abre la votación para elegir la alegoría del Carnaval Internacional 2027: estas son las opciones

Maspalomas abre la votación para elegir la alegoría del Carnaval Internacional 2027: estas son las opciones

Valleseco consolida su renovación urbana tras la inversión de dos millones el Cabildo de Gran Canaria

Valleseco consolida su renovación urbana tras la inversión de dos millones el Cabildo de Gran Canaria

Canarias en aviso por viento: rachas de más de 90 km/h este sábado

Canarias en aviso por viento: rachas de más de 90 km/h este sábado

El premio Nobel de Física de 2012 rebaja las expectativas sobre las misiones espaciales: "Creer que podremos viajar a un exoplaneta es irrealista"

El premio Nobel de Física de 2012 rebaja las expectativas sobre las misiones espaciales: "Creer que podremos viajar a un exoplaneta es irrealista"
Tracking Pixel Contents