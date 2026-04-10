Canarias quiere el modelo fiscal del cine para mejorar la vida laboral

Canarias busca un diferencial fiscal para el Archipiélago, similar al conseguido ya para el cine, que favorezca una menor carga tributaria a las empresas que mejoren las condiciones laborales de sus empleados. Solo un 12% de los canarios se beneficia de algún tipo de medida de conciliación en su puesto de trabajo. Un porcentaje irrisorio, si se tiene en cuenta que la búsqueda de recursos para compatibilizar la vida familiar y laboral es una demanda cada vez más extendida. Por eso, para tratar de que lleguen cada vez a más asalariados, el comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canaria (REF), José Ramón Barrera, defendió en el Parlamento canario la utilización de un incentivo, que ya existe a nivel nacional, para reducir la carga fiscal a las empresas que favorezcan medidas de conciliación para sus empleados.

Se trata de la Reserva de Capitalización, un mecanismo que permite reducir el Impuesto de Sociedades si las empresas, en lugar de repartir beneficios, se recapitalizan. Una deducción que es igual en cualquier comunidad de España y que el Gobierno de Canarias quiere mejorar, al amparo de las especiales condiciones que nos otorga nuestro fuero, y reducir todavía más para aquellas empresas que apliquen medidas de conciliación, formen a sus empleados, contraten a personas de colectivos especialmente vulnerables o suban salarios. Para, de esta manera, emular al diferencial fiscal que existe ya para las producciones audiovisuales, que tienen una mayor deducción en las Islas. «Si esto existe en España en general y en Canarias es muy valorado el diferencial de mayor incentivo que da el REF a las producciones audiovisuales, por qué nos hemos dejado dormir y no hemos exigido que ese mismo diferencial se aplique a este incentivo fiscal y que Canarias no tenga el mismo que el resto del territorio nacional», valoró Barrera en su intervención en la Comisión de Economía, Industria y Comercio de la Cámara regional. De esta manera, el Archipiélago debería tener un diferencial de 20 puntos con respecto al resto del territorio y esta rebaja incrementarse todavía más si las empresas ponen en marcha alguna de las acciones anteriormente comentadas.

El comisionado también explicó que la intención es que las empresas puedan compatibilizarla con la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) –con un modelo similar pero que las obliga a invertir el dinero– y que en los últimos años ha dado ciertos síntomas de agotamiento. En 2005 había 11.500 empresas que dotaban la RIC y en 2022 fueron 6.700, mientras que la dotación en 2055 fue de 2.167 millones y en 2024 1.800 millones. Además de que un 90% de las empresas cuando realiza la aportación no tiene fijado ningún proyecto de inversión. «A lo mejor hace falta incorporar medidas adicionales que vengan a compensar de verdad a los canarios y a las empresas canarias», insistió.

El modelo suscitó las críticas, principalmente, de los diputados de Nueva Canarias (NC) y el Partido Socialista (PSOE), que fueron los que cuestionaron la idoneidad de la aplicación de este mecanismo. Gustavo Santana (PSOE) espetó al comisionado que «lo que ustedes proponen ya está inventado y se hace», antes de enumerar diferentes programas que incluyen incentivos fiscales para las empresas que contratan trabajadores de diferentes colectivos. Críticas que realizó también Esther González (NC), quien aseguró que introducir cuestiones sociales a mecanismos de incentivos fiscales similares a la RIC sería «como ponerle ruedas a una bicicleta estática porque no va a mover un solo kilómetro en economía ni en conciliación». González manifestó que «cada instrumento debe tener sus funciones» y «mezclarlo todo puede tener resultados mediocres».

Barrera volvió a defender la Reserva de Capitalización Canaria. «En este tiempo hemos estado orientando las medidas al capital físico, es hora de invertir en el capital humano», sostuvo. El comisionado del REF también añadió que este tipo de medidas acaban redundando en una mejora de la productividad y, por consiguiente, del devenir de la economía del Archipiélago. Y aseguró que es importante llegar a un consenso que permita defenderla en Madrid.