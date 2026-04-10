Dónde repostar gasolina y gasoil al mejor precio en Las Palmas este viernes

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, viernes 10 de abril, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,479€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,479€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la isla de Gran Canaria.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con la Gasolina 98 a 1,340€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con un precio de 1,340€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE ARRECIFE, 33, donde la gasolinera H2EXAGON LAS TORRES tiene la Gasolina 95 a 1,320€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,320€.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, a 1,340€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Ingenio a 1,340€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,479€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,479€ el litro de Gasóleo A.

La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,320€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio a 1,320€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy viernes 10 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,339€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,339€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,479€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,479€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA MACHER de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,498€ el litro en Carretera Arrecife - Yaiza km 12. En Haría, Carretera General del Norte km 16,1, la estación de servicio PCAN ARRIETA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,340€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, la estación de servicio MERCASOSA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,450€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Puerto del Rosario, estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31, donde sale a 1,484€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puerto del Rosario, estación de MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, donde se puede encontrar el gasoil a 1,485€ el litro.

Para llenar el tanque hoy viernes 10 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ para llenar el tanque por 1,320€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE JANANA, 46, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,399€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,479€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,479€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 10 de abril, está en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 a 1,320€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PLENERGY de CARRETERA DE TEROR KM. 16 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,340€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,450€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

El diésel más barato está en CANARY OIL, S.L., a 1,480€ el litro, situada en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,489€ el litro en Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 10 de abril, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,339€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,378€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,450€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,487€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [10/04/2026 8:02:58]