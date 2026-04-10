Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca CanariasAsesinato MaspalomasEstaciones del tren Gran CanariaGuerra USA - IránParto en el hospital Vithas Las PalmasAnabel PantojaCB Gran Canaria
instagramlinkedin

Banco de España

La riqueza de las familias marca un nuevo récord en 2025 con 2,6 billones, un 11% más

El avance de la riqueza neta en 2025 se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente de las participaciones en el capital y fondos de inversión

La riqueza de las familias marca un nuevo récord en 2025 con 2,6 billones, un 11 % más.

La riqueza de las familias marca un nuevo récord en 2025 con 2,6 billones, un 11 % más. / EFE

EFE

Madrid

La riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre los ahorros y deudas que acumulan, se situó en 2,645 billones de euros al finalizar 2025, un 11 % más que un año antes, y alcanzó un nuevo récord.

Según las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas este viernes por el Banco de España, la riqueza financiera representaba en diciembre del año pasado el 156,8 % del PIB, superando el promedio desde 2022, que era del 149,1 %.

Los activos financieros de los hogares (dinero en efectivo, acciones, depósitos y valores en renta) aumentaron en 292.100 millones de euros con respecto a un año antes y alcanzaron los 3,436 billones de euros, un 9,3 % más que a diciembre de 2024, y en relación al PIB se situaron en el 203,7 %, frente al 196,8 % de 2024.

El avance de la riqueza neta en 2025 se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente de las participaciones en el capital y fondos de inversión, según el Banco de España.

En cuanto a la naturaleza de los activos, las participaciones de capital y los fondos de inversión registraron un ligero aumento; mientras que el efectivo y los depósitos evolucionaron a la baja.

El efectivo y los depósitos, aunque representan el 33,4 % del total de los activos financieros, se situaron en niveles mínimos de los últimos treinta años al acabar 2025.

Por el contrario, las participaciones en el capital, con un peso del 32,3 % -muy cercano al de los depósitos-, y en fondos de inversión se encuentran cerca del máximo.

La deuda de familias y empresas

La deuda de los hogares aumentó un 3,88 % hasta los 723.000 millones de euros en 2025, frente a los 696.000 millones con que cerró 2024, aunque con relación al PIB se redujo, al situarse en el 42,8 %, su nivel más bajo desde finales de 1999.

Por su parte, la deuda consolidada de las empresas aumentó un 0,76 %, hasta los 1,056 billones de euros en 2025, frente a los 1,048 billones en 2024, si bien en relación al PIB descendió al 62,6 %, un mínimo que no alcanzaba desde el tercer trimestre de 2001.

Noticias relacionadas

Las operaciones financieras consolidadas en términos acumulados de los activos financieros totales de las empresas se mantenían en el 4,1 % del PIB al finalizar 2025, similar al promedio registrado desde 2022, mientras que los de los hogares aumentaron hasta el 5,6 %, frente al 3,4 % que hubo en promedio desde esa fecha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un cambio brusco del tiempo en Canarias a partir de hoy: previsión en cada isla
  2. Detenido un hombre por matar en Maspalomas a un turista al que conoció en una app de citas
  3. Hacienda lo confirma: estas son las deducciones exclusivas para Canarias que puedes aplicar en la Declaración de la Renta
  4. La siguiente parada del tren de Gran Canaria: expropiar suelo y conseguir 2.000 millones de euros para iniciar la obra
  5. El nuevo centro para personas sin hogar de la Fábrica de Hielo se retrasa otro mes
  6. El burdel de la realeza tiene precio en Vegueta: a la venta una de las casas con más leyendas
  7. Los aficionados de la UD Las Palmas, dispuestos a pagar «lo que sea» por una entrada para La Rosaleda
  8. “El llanto que nos devolvió la vida”: El estremecedor momento en que un enfermero salva a un recién nacido que no respiraba en Canarias

La arenga del 'Che' García: «Mi corazón me dice que el Granca se va a salvar como sea; no apretemos el botón del pánico»

La arenga del 'Che' García: «Mi corazón me dice que el Granca se va a salvar como sea; no apretemos el botón del pánico»

Detenido en Agüimes tras una persecución policial que terminó en una colisión múltiple en Arinaga

Detenido en Agüimes tras una persecución policial que terminó en una colisión múltiple en Arinaga

La arenga del 'Che' García: «Mi corazón me dice que el CB Gran Canaria se va a salvar como sea; no apretemos el botón del pánico»

Luis García y la explosión canterana del Málaga: "Tenían esa necesidad a nivel económico"

Luis García y la explosión canterana del Málaga: "Tenían esa necesidad a nivel económico"

Presentación Che García, nuevo entrenador del CB Gran Canaria

Presentación Che García, nuevo entrenador del CB Gran Canaria

Rosana presenta en Arrecife el primer episodio de su docuserie

Rosana presenta en Arrecife el primer episodio de su docuserie

Lanzarote arropa a Rosana en la presentación de su docuserie sobre su vida y carrera musical

Lanzarote arropa a Rosana en la presentación de su docuserie sobre su vida y carrera musical

Las Palmas acoge ‘El Arte de la Sala’ , la iniciativa de Ron Matusalem que pone en valor el servicio en la alta restauración

Las Palmas acoge ‘El Arte de la Sala’ , la iniciativa de Ron Matusalem que pone en valor el servicio en la alta restauración
Tracking Pixel Contents