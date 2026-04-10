Cómo solicitar vivienda protegida en Canarias: requisitos clave y pasos para inscribirse online

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos sociales en Canarias. Ante el aumento de precios y la escasez de oferta, la vivienda protegida (VPO) se posiciona como una de las principales alternativas para miles de ciudadanos.

Sin embargo, existe un requisito imprescindible que muchos desconocen: para poder optar a una vivienda protegida es obligatorio estar inscrito en el registro de demandantes.

Este registro, gestionado por el Instituto Canario de la Vivienda, no solo funciona como base de datos, sino que es el mecanismo que permite participar en sorteos y procesos de adjudicación tanto de vivienda pública como privada protegida.

Un trámite 100% online: así funciona la inscripción

Uno de los avances más relevantes en Canarias es que el proceso de inscripción se realiza completamente por internet. Se trata de un procedimiento de administración electrónica, lo que significa que todo el trámite puede completarse sin acudir presencialmente a una oficina.

Para iniciar la solicitud, es necesario acceder a la sede electrónica del Instituto Canario de la Vivienda y contar con alguno de los sistemas de identificación digital habilitados, como certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

Este modelo facilita el acceso a los ciudadanos, agiliza la gestión administrativa y permite mantener actualizado el registro en tiempo real, algo clave ante la elevada demanda de vivienda en islas como Tenerife y Gran Canaria.

Requisitos para solicitar vivienda protegida en Canarias

La normativa autonómica establece criterios estrictos para garantizar que estas viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan. El cumplimiento de estos requisitos es imprescindible para poder inscribirse en el registro.

En primer lugar, es necesario ser mayor de edad o menor emancipado y residir en cualquier municipio del Archipiélago. A esto se suma una de las condiciones más determinantes: acreditar al menos cuatro años de residencia en Canarias, un requisito que deja fuera a muchos solicitantes que no cumplen con este periodo mínimo.

Otro aspecto clave es el límite de ingresos, que se calcula en función del IPREM. En términos generales, los ingresos de la unidad familiar no pueden superar cinco veces este indicador anual, aunque el límite puede ampliarse hasta seis veces en situaciones específicas, como familias numerosas de categoría especial o personas con discapacidad.

Además, como norma general, ningún miembro de la unidad familiar puede ser propietario de una vivienda. No obstante, existen excepciones relevantes, como en casos de herencias parciales, divorcios o situaciones en las que no se puede hacer uso del inmueble por causas justificadas.

También se tienen en cuenta factores patrimoniales, ya que no basta con cumplir el límite de ingresos: el patrimonio total no puede superar determinados umbrales económicos establecidos por la normativa.

El papel del IPREM: clave para acceder a una VPO

El IPREM es el indicador fundamental que determina quién puede acceder a una vivienda protegida. Para calcular si un solicitante cumple con los requisitos, se toman como referencia los ingresos netos del último ejercicio fiscal disponible.

Por ello, es imprescindible disponer de la declaración de la renta o de certificados de ingresos en caso de no haber estado obligado a presentarla. Este paso resulta determinante, ya que cualquier error o falta de documentación puede impedir la inscripción o retrasar el proceso.

Qué ventajas tiene inscribirse en el registro

Estar inscrito en el registro no garantiza una vivienda inmediata, pero sí es el único camino legal para acceder a ellas. Entre las principales ventajas destacan la posibilidad de participar en los procesos de adjudicación de viviendas públicas, así como optar a promociones privadas que cuentan con calificación de protección oficial.

Además, la inscripción permite ser considerado como interesado en los distintos planes de vivienda que impulse el Gobierno de Canarias, lo que amplía las oportunidades de acceso a una vivienda asequible en el futuro.