Así son las novedades del subsidio para mayores de 52 años: requisitos y cómo solicitarlo

El Gobierno ha lanzado una nueva versión del subsidio para desempleados mayores de 52 años, que ahora ofrece hasta 500 euros mensuales y amplía los plazos de acceso y requisitos. Esta medida busca mejorar las oportunidades laborales de este colectivo, que tradicionalmente enfrenta mayores barreras para reincorporarse al mercado de trabajo.

¿Quién puede solicitar esta ayuda de 500 euros?

Este subsidio está destinado a desempleados mayores de 52 años que hayan agotado otras prestaciones. Los solicitantes podrán recibir hasta 500 euros mensuales hasta que alcancen la edad ordinaria que se exige para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

¿Cuánto sería la cuantía del subsidio?

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que se ajusta anualmente. Para este año, la cuantía específica dependerá de los valores del IPREM establecidos por el gobierno. Para determinar la cotización, se tomará como base de cotización el 125% de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social, vigente en cada momento.

El pago del subsidio se realizará por mensualidades de 30 días, entre los días 10 y 15 del mes siguiente al devengo. El abono se efectuará, salvo excepciones, mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera que el solicitante haya indicado, siempre que sea titular de la misma.

¿Cómo solicitar el subsidio?

Para acceder a esta ayuda, los interesados deben seguir estos sencillos pasos:

Accede al portal del SEPE: Visita la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), donde encontrarás toda la información sobre el subsidio. Rellena el formulario de solicitud: Completa el formulario con tus datos personales y situación laboral. Adjunta la documentación necesaria: Algunos solicitantes pueden necesitar presentar documentos adicionales como certificados de cotización o pruebas de que han agotado otras prestaciones. Envío y seguimiento: Una vez enviado el formulario, podrás hacer un seguimiento de tu solicitud a través del mismo portal.

¿Qué implica esta ayuda para los desempleados mayores de 52 años?

Esta nueva medida tiene un gran impacto económico para los desempleados mayores de 52 años, quienes suelen encontrar más dificultades para encontrar trabajo debido a la edad y la falta de formación en nuevas tecnologías. Este subsidio, que ha sido bien recibido por los sindicatos, brinda una red de seguridad a aquellos que enfrentan desafíos adicionales en el mercado laboral, permitiéndoles mantener una estabilidad económica mientras intentan reincorporarse profesionalmente.