El 'dragón rojo' ya es el segundo socio comercial de Canarias

El gigante asiático y Canarias mantiene un idilio comercial de lo más apasionado. El Archipiélago compra cada vez más productos a China en una relación mercantil espoleada por el auge de las compras online. Si hace unos años los importadores y las empresas isleñas ya adquirían infinidad de bienes fabricados en el país del Sol Naciente para venderlos después en el Archipiélago, ahora son los propios particulares los que han tomado la delantera, lanzándose a comprar casi cualquier cosa en plataformas como Temu o Shein a un coste mucho más barato que el que puede encontrarse en las tiendas de las Islas. Un tipo de transacciones que ha sido calificado en numerosas ocasiones por los comerciantes del Archipiélago como una competencia desleal por la ausencia del pago de impuestos en estas operaciones –algo que podría tener los días contados después de que la Unión Europea haya decidido aplicar una tasa a estas compras– pero que suma, junto con las importaciones al por mayor, para engrosar la balanza comercial entre ambos territorios. El ascenso ha sido tan importante –con un aumento del 48% en las exportaciones en los últimos diez años–que Pekín se ha convertido en el segundo socio comercial más importante para el Archipiélago. Es decir, la segunda parte del mundo –solo por detrás de Alemania– desde donde nos llegan una mayor cantidad de productos.

Solo el año pasado el valor de las importaciones desde China hasta Canarias ascendió a 339 millones de euros, frente a los 761 millones de productos alemanes. Aunque, eso sí, en su conjunto la Unión Europea sigue siendo con mucho margen el principal proveedor del Archipiélago. La región importa desde los 27 países comunitarios productos por valor de 2.610 millones de euros, más de la mitad del total de los productos que llegan a Canarias.

Pero, poco a poco, el gigante asiático va comiendo terreno a los mercados de abastos europeos y sus importaciones a Canarias ya suponen el 7,2% del total. Pero, ¿qué traemos del gigante asiático? Pues prácticamente de todo. Aunque, los productos que acumulan una mayor cuantía del total del valor de las importaciones son los aparatos y material eléctrico, las máquinas y el mobiliario y los objetos de decoración. Por encima del millón de euros también se encuentran las importaciones de pescados y crustáceos y de productos elaborados con plástico. Pero, como se ha dicho, en el listado recopilado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa hay prácticamente de todo. Ropa, calzado, juguetes, coches, papel y cartón, vidrio, madera, conservas, material óptico o incluso tabaco.

Balanza comercial

Pero aunque la balanza comercial está muy, muy, descompensada a favor del gigante asiático, en los últimos años el Archipiélago también ha visto incrementada la cantidad de productos que envía al país. Desde Canarias salieron el año pasado productos con destino a China por valor de casi 21 millones de euros. Apenas diez años antes el registro a duras penas sobrepasaba los cuatro millones de euros. Un dato que arroja un saldo comercial de 318 millones de euros a favor de Pekín. ¿Y qué quiere China del Archipiélago? Enviamos pescados y moluscos, plantas vivas, prendas de vestir, tabaco, manufactura de cuero o sombreros.

Pero, ¿es bueno o malo que Canarias estreche su relación comercial con China? Sobre todo en un momento convulso como el actual, donde a la guerra comercial lanzada por el presidente norteamericano Donald Trump, se ha unido desde hace un mes y medio un conflicto en Oriente Próximo que amenaza con escalar.

Cambio estructural

«Creo que estamos ante un cambio estructural en el mapa comercial canario», sostiene el profesor de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Canarias, José Manuel Corrales. China ha ido poco a poco consolidando su posición como segundo proveedor comercial de las Islas superando a socios que han sido históricos, como el Reino Unido. Una situación que genera vulnerabilidades para las Islas, pero también algunos factores que podrían ser beneficiosos para el territorio.

Por un lado está el gran déficit comercial, ya que aunque las exportaciones a China han aumentado lo que se importa sigue siendo notablemente superior. Algo que en el caso del Archipiélago, una región netamente importadora, suele extenderse a la práctica totalidad de sus relaciones comerciales internacionales. «Hay un abismo, por cada 100 euros que Canarias compra a China, ellos nos compran productos por menos de un euro», expone Corrales.

Esta dependencia comercial genera también una vulnerabilidad logística para el Archipiélago. Más de un 70% de los componentes tecnológicos y textiles se importa desde China, lo que genera casi un monopolio que suscita riesgos. Uno de ellos es la permeabilidad al encarecimiento de la cesta de la compra si, por ejemplo, se produce un encarecimiento de los fletes, de las materias primas o de la energía. Tal y como está ocurriendo. «Si la crisis se regionaliza y se amplía, Canarias sería especialmente vulnerable en términos geopolíticos».

Buenas relaciones

Sin embargo, en un contexto como el actual, hay quien considera importante mantener unas buenas relaciones comerciales con China. «Tener mayor diversidad de proveedores es una buena manera de tener cierta autonomía estratégica frente a la guerra arancelaria de Trump», sostiene, antes de recordar que no es China la que ha llevado a cabo una estrategia comercial agresiva, como sí se ha visto al otro lado del continente europeo.

Eso sí, el profesor de Economía y Relaciones Internacionales afirma que Canarias también tiene que tomar medidas para reducir el impacto que esta relación comercial tan estrecha puede tener en su economía, especialmente, en el tejido comercial local. «El pequeño comercio canario ha perdido un 15% de cuota de mercado por el auge del comercio electrónico trasfronterizo», detalla.

En la actualidad, casi un 90% de lo que entra al Archipiélago procedente del gigante asiático es para consumo interno, mientras que el 10% restante se lleva fuera de las Islas. Pero Canarias podría aprovechar su posición estratégica entre tres continentes y sus potencialidades fiscales propias para intentar convertirse en un hub logístico. Potenciar, por ejemplo, que componentes chinos puedan llegar a ensamblarse en las Islas para después continuar su camino, diversificando la economía del Archipiélago.