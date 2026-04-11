Trabel, la excelencia discreta del sabor isleño
La empresa es un proveedor clave para heladerías y pastelerías, referente en el tejido productivo del archipiélago
Trabel es uno de esos nombres imprescindibles del tejido productivo del Archipiélago que, aunque no siempre figuren en el escaparate final, sostienen buena parte del sabor cotidiano de las islas. Fundada en 1942 y consolidada en 1974 por Isidro González Gil tras la adquisición a la familia Beneyto Bornai, la compañía acumula más de siete décadas de trayectoria como fabricante especializado para heladerías, pastelerías y tiendas de alimentación.
Su catálogo abarca un amplio abanico de soluciones para profesionales, desde barquillos y cucuruchos hasta turrones y preparados que forman parte esencial de múltiples elaboraciones. Trabel ha hecho de la personalización una de sus principales ventajas competitivas, adaptando formatos y recetas a las necesidades específicas de cada cliente.
La apuesta por el producto canario y por el proveedor local forma parte de su ADN. En el ámbito económico, prioriza suministradores del Archipiélago siempre que es posible, fortaleciendo la economía circular y generando impacto positivo en el entorno. En el plano social, colabora con entidades sin ánimo de lucro que organizan eventos solidarios en la isla, contribuyendo con producto y reforzando su compromiso con la comunidad.
La sostenibilidad se articula en tres ejes claros. En el ámbito medioambiental, la empresa ha instalado una planta solar fotovoltaica de 105 kW para autoconsumo, con una primera fase de 45 kW en 2020 y una ampliación de 60 kW en 2025. Además, trabaja en la sustitución de su caldera de vapor por un sistema más eficiente que reduzca de forma significativa el uso de diésel. La renovación progresiva de maquinaria mejora la eficiencia productiva y minimiza mermas, al tiempo que se impulsa una gestión responsable de residuos.
Aunque su marca no siempre aparezca en primera línea, está presente en el relleno de una tarta, en el cucurucho de un helado o en la cobertura de un croissant. Y ahí, silenciosamente, sigue construyendo industria canaria con cercanía, calidad y sabor.
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