Las Palmas: dónde encontrar el diésel y la gasolina más baratos este domingo

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, tiene el gasoil a 1,469€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

Hoy, domingo 12 de abril, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, CALLE ARRECIFE, 33, donde la Gasolina 95 está a 1,320€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,320€ el litro.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,340€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,340€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, a 1,340€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Ingenio a 1,340€ el litro.

La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,320€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio a 1,320€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,469€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,469€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio DISA MACHER de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,498€ el litro en Carretera Arrecife - Yaiza km 12. En Haría, Carretera General del Norte km 16,1, la estación de servicio PCAN ARRIETA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,499€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,479€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,479€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 12 de abril con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,339€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,339€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,479€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,479€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,320€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,389€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,340€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 de Puerto del Rosario a 1,450€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,340€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,450€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,469€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,469€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, en CALLE ARRECIFE, 33, donde está a 1,320€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY que tiene la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

El diésel más barato está en FAST FUEL GORO, a 1,478€ el litro, situada en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,480€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,450€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,464€ el litro, en Calle Alegría 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 12 de abril, está en la estación de servicio FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 a 1,338€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,339€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/04/2026 7:58:37]