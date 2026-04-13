Canarias acelera el encarecimiento de la vivienda por encima de la media nacional

Vivienda y encarecimiento son dos palabras que van, inevitablemente, de la mano. Los informes sobre el alza de los precios siguen confirmando la crisis habitacional que vive, no solo el Archipiélago, sino el conjunto del país. En este contexto, Las Palmas fue la provincia en la que más aumentó el precio de la vivienda usada en el primer trimestre del año, al incrementarse en un 2,8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según datos de hogaria.net.

A nivel nacional, el precio de la vivienda mantuvo su escalada en el primer trimestre del año y cerró marzo en 2.126 euros por metro cuadrado, un 8% más en tasa interanual. El aumento fue del 0,4% respecto a febrero y del 1,02% en el conjunto del trimestre. Canarias, no obstante, se mueve muy por encima de esa media, con el metro cuadrado ya en 3.269 euros, según Idealista.

El encarecimiento sigue siendo generalizado: 45 provincias registraron subidas durante marzo, lo que confirma que la presión sobre los precios no solo persiste, sino que se amplía territorialmente. Por territorios, las provincias más caras fueron Islas Baleares, con 4.934 euros por metro cuadrado; Madrid (4.110 euros) y Guipúzcoa (4.061 euros), que siguen liderando un mercado impulsado por la escasez de oferta, la demanda internacional y la concentración de actividad económica.

Las correcciones de precios siguen siendo excepcionales durante el primer trimestre, con las mayores caídas en Soria (-1,3%), Cuenca (-1%), Palencia (-0,3%) y Ávila (-0,1%), provincias que soportan una presión de la demanda mucho menor que mercados como Canarias, más tensionados por factores como el peso del turismo o el atractivo inversor. Frente a ello, los mayores incrementos se concentraron en Las Palmas (+2,8%), Alicante (+2,6%), Málaga (+2,4%), Cádiz (+2,4%) y Madrid (+2,3%), territorios donde la demanda –tanto residencial como inversora– sigue siendo especialmente intensa.

Continúa el ciclo alcista

Según Hogaria.net, los datos del primer trimestre del año demuestran que el mercado inmobiliario continúa avanzando con "inercia propia", incluso en un entorno económico complejo debido a la guerra de Irán, dando lugar a que el precio de la vivienda crezca muy por encima de los ingresos de los hogares.

De esta manera, el primer trimestre de 2026 no solo confirma la continuidad del ciclo alcista, sino que apunta a un mercado cada vez más tensionado, donde las bajadas son anecdóticas y las subidas, la norma.

A falta de un aumento significativo de la oferta o de cambios estructurales en el mercado, todo indica que la vivienda seguirá avanzando por delante de la economía real. Y, con ello, seguirá ampliándose la distancia entre quienes pueden acceder a ella y quienes quedan fuera.

Noticias relacionadas

Además, la guerra en Irán podrían retrasar la bajada de tipos en Europa, encareciendo aún más el acceso a la vivienda, y reforzar el atractivo del inmobiliario como valor refugio, sosteniendo la demanda inversora y limitando cualquier ajuste de precios.