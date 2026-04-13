Canarias refuerza su conexión con Madrid con vuelos desde 16 euros: así impulsa Iberia Express la movilidad del archipiélago

La conectividad aérea vuelve a situarse en el centro de la actualidad en Canarias con el lanzamiento de nuevas tarifas que buscan facilitar los desplazamientos entre el archipiélago y la península. La aerolínea Iberia Express ha anunciado una batería de precios reducidos que permiten volar desde distintas islas a Madrid desde 16 euros por trayecto, en una iniciativa que refuerza el papel estratégico del transporte aéreo para los residentes canarios.

Esta propuesta, que ya cuenta con disponibilidad inmediata, pone el foco en uno de los aspectos más relevantes para la ciudadanía del archipiélago: la accesibilidad. En un territorio fragmentado geográficamente, el avión no es solo una opción de ocio, sino una herramienta esencial para la movilidad, el trabajo o la conexión con servicios y oportunidades en la península.

Canarias, eje estratégico de la conectividad aérea con Madrid

Las rutas entre Canarias y Madrid son una de las principales arterias de transporte del país. En este contexto, Iberia Express ha consolidado su posición como una de las compañías con mayor presencia en estas conexiones, especialmente en los trayectos que unen el archipiélago con la capital.

Las tarifas anunciadas incluyen vuelos directos desde varias islas:

Tenerife – Madrid , desde 16 euros

, desde 16 euros Gran Canaria – Madrid , desde 16 euros

, desde 16 euros La Palma – Madrid , desde 16 euros

, desde 16 euros Fuerteventura – Madrid , desde 17 euros

, desde 17 euros Lanzarote – Madrid, desde 18 euros

Todos estos precios incluyen el descuento de residente, una bonificación clave para los ciudadanos canarios que reduce significativamente el coste del transporte aéreo y que forma parte de las políticas públicas destinadas a garantizar la cohesión territorial.

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Además, estos vuelos directos no solo conectan con Madrid, sino que permiten enlazar con más de un centenar de destinos internacionales gracias a la red del Grupo Iberia, lo que amplía las posibilidades de viaje para quienes parten desde las islas.