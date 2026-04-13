Confirmado por la Seguridad Social: esta será la edad de jubilación en España a partir de 2027

La edad de jubilación en España continuará su incremento gradual hasta situarse en los 67 años en 2027, un cambio que responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones ante el envejecimiento de la población. No obstante, este nuevo límite no será uniforme para todos los trabajadores, ya que el sistema mantiene un modelo flexible vinculado a la vida laboral de cada persona.

Según el calendario oficial, solo deberán jubilarse a los 67 años quienes no alcancen el periodo mínimo de cotización exigido. En concreto, podrán retirarse a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses. Este requisito supone una de las claves del modelo actual: premiar las carreras laborales más largas permitiendo un acceso más temprano a la jubilación ordinaria.

Un cambio progresivo que culmina en 2027

El aumento de la edad de jubilación no es una medida repentina, sino el resultado de un proceso progresivo que se ha ido aplicando año a año. En 2026, por ejemplo, la edad ordinaria está fijada en 66 años y 10 meses para quienes no alcanzan el mínimo de cotización, mientras que aquellos que sí lo cumplen pueden jubilarse a los 65 años.

Este incremento gradual ha permitido adaptar el sistema sin generar cambios bruscos, aunque ha supuesto un endurecimiento paulatino de las condiciones para acceder a la jubilación. El objetivo principal es equilibrar el sistema en un contexto demográfico cada vez más exigente, marcado por el aumento de la esperanza de vida y la llegada a la jubilación de generaciones más numerosas.

¿Qué significa realmente para los trabajadores?

En la práctica, la edad real de jubilación dependerá de la trayectoria laboral de cada trabajador. No todos tendrán que esperar hasta los 67 años para retirarse, ya que el sistema distingue entre quienes han cotizado lo suficiente y quienes no.

Así, quienes hayan desarrollado una carrera laboral extensa, con al menos 38 años y 6 meses cotizados, podrán seguir accediendo a la jubilación a los 65 años sin penalizaciones. Por el contrario, aquellos que no alcancen ese umbral deberán prolongar su vida laboral hasta los 67 años si desean percibir la pensión completa.

Este enfoque refuerza el carácter contributivo del sistema: cuanto mayor sea el esfuerzo de cotización a lo largo de la vida laboral, mayores serán las opciones de acceder antes a la jubilación.

El acceso al 100% de la pensión

Otro aspecto clave del sistema es el acceso al 100% de la base reguladora, es decir, a la pensión completa. Este también está vinculado a los años cotizados.

A partir de 2027, será necesario haber cotizado al menos 37 años para percibir el 100% de la pensión. En caso contrario, el trabajador podrá jubilarse, pero con una prestación reducida en función del tiempo cotizado.

Este requisito refuerza la lógica del sistema contributivo y busca incentivar carreras laborales más largas, especialmente en un contexto en el que la sostenibilidad del sistema depende en gran medida del equilibrio entre cotizantes y pensionistas.

Un sistema bajo presión

El sistema público de pensiones en España representa una de las principales partidas del gasto público. En la actualidad, se abonan más de 10 millones de pensiones a más de 9 millones de personas, lo que refleja su enorme dimensión y su papel central en el estado del bienestar.

Dentro de este sistema, la pensión de jubilación concentra la mayor parte del gasto, al representar aproximadamente dos tercios del total de prestaciones contributivas. Esto explica por qué cualquier modificación en la edad de jubilación o en los requisitos de acceso tiene un impacto directo en las cuentas públicas.

Además, el aumento de la esperanza de vida implica que las personas pasan más años cobrando la pensión, lo que incrementa la presión financiera sobre el sistema. Al mismo tiempo, la reducción de la natalidad y el envejecimiento de la población reducen el número de cotizantes en relación con el de pensionistas.

¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores?

Ante este escenario, los trabajadores deben prestar especial atención a su historial de cotización, ya que este será determinante a la hora de fijar su edad de jubilación.

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Conocer los años cotizados, planificar la carrera laboral y valorar posibles lagunas de cotización son aspectos clave para anticipar cuándo será posible acceder a la jubilación y en qué condiciones.