Hacienda lo deja claro: este es el único caso en el que puedes deducirte el seguro del coche en la declaración de la renta

El seguro del coche es fundamental para circular, mantener el seguro obligatorio al día para evitar problemas en caso de sufrir un siniestro y sanciones innecesarias. Conducir sin seguro es una de las infracciones más graves en carreteras. La Guardia Civil de Tráfico recuerda que la multa oscila entre 601 y 3.005 euros, dependiendo de si el vehículo estaba en circulación o estacionado, del tiempo sin cobertura y de la reincidencia del propietario.

Con el inicio de la campaña de la Renta 2025, los contribuyentes comienzan a informarse sobre las deducciones de las que pueden disfrutar y muchos se preguntan si el seguro del coche se puede desgravar.

¿Cuál es la multa por circular sin seguro del coche? / LP

¿Se puede desgravar el seguro del coche?

Los particulares no se pueden desgravar el seguro del coche en la declaración de la renta. Sin embargo, existe una excepción y hay un cierto nicho que sí se lo puede desgravar. Se trata de los trabajadores autónomos, que puede incluir este gasto únicamente su el vehículo se utiliza para el desarrollo de la actividad profesional. Para ello, es necesario poder justificar que el coche forma parte de dicha actividad profesional.

Cuánto se pueden desgravar

La cantidad dependerá del uso de vehículo y el número de coches destinados a la actividad laboral:

Si el autónomo dispone de un solo vehículo , se podrá desgravar hasta el 50% de la prima del seguro , ya que Haciendo entiende que también se utiliza con fines personales.

, se podrá , ya que Haciendo entiende que también se utiliza con fines personales. En cambio, si tiene más de un vehículo, podrá deducirse el 100% del seguro que esté destinado exclusivamente a la actividad profesional. Es importante poder justificarlo correctamente para conseguir la deducción.

Una persona cumplimenta la declaración de la Renta / Europa Press

Cómo incluirlo en la renta

Para aplicar esta deducción, el contribuyente debe incluir el gasto en la casilla 200, dentro del apartado de ‘Rendimiento de actividades económicas en estimación directa’. No obstante, antes de intentar desgravar e seguro del coche es importante comprobar que se cumplen los requisitos y que se está haciendo la renta correctamente, ya que incluir gastos no correspondientes o incorrectos puede conllevar sanciones económicas por parte de la Agencia Tributaria.

En caso de duda, consulta con un asesor fiscal para evitar imprevistos durante la declaración de la renta 2025.