Confirmado por el Gobierno: la deducción de 600 euros para los trabajadores canarios que cobren menos de 20.000 euros al año

Los trabajadores canarios que tienen rentas bajas tienen una gran ventaja fiscal que pueden aplicar en esta Declaración de la Renta. El Gobierno de España ha aprobado por cuarto año consecutivo una gran rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que hará que las personas que perciban el Salario Mínimo Interprofesional estén exentos de tributarlo. Gracias a esto, aunque los tramos del impuesto no se actualicen, se protegen a los sueltos bajos.

Esta medida afecta a los ingresos de 2025 y eleva la deducción para rentas bajas hasta los 591 euros. El ajuste está diseñado para neutralizar la carga fiscal de quienes cobran el salario mínimo. El objetivo es evitar que la subida del SMI, que alcanza los 17.094 euros anuales, se traduzca en un mayor pago de impuestos.

La deducción del IRPF lo cambia todo

Los trabajadores piensan que el SMI 'no paga IRPF', pero la realidad es bien distinta. Hacienda sí computa estos ingresos como rendimientos del trabajo, pero aplica una deducción específica en el tramo final del cálculo que deja el resultado a cero. Es decir, el impuesto se calcula como ocurre con todos los contribuyentes, pero después se aplica esta rebaja que compensa exactamente lo que correspondería pagar. El resultado final es cero.

Detalles del IMV / La Provincia

Con la nueva actualización, un trabajador que perciba en torno a 17.000 euros anuales no tendrá que pagar nada en su declaración, frente a los 356 euros que habría pagado el año anterior o los más de 1.800 euros que se llegaban a pagar hace una década.

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta rebaja fiscal?

La medida no se limita únicamente a quienes cobran el SMI. También se extiende, de forma progresiva, a salarios algo superiores:

Los trabajadores que ganen hasta 17.094 euros anuales aplican la deducción completa.

Entre esa cifra y los 20.000 euros, la ventaja fiscal se reduce de forma gradual.

Para acceder a este beneficio, además, no se deben superar los 6.500 euros anuales en otras rentas, como alquileres o inversiones.

Esto amplía el impacto de la medida a buena parte de las rentas bajas y medias, consolidando una política fiscal orientada a aliviar la carga tributaria de los salarios más modestos.

¿Cómo se aplica la deducción del IRPF?

Para aplicar este beneficio fiscal, las empresas tienen que ajustar las retenciones de IRPF en función de los datos facilitados por el empleado. Si el salario no supera el SMI, lo habitual es que la retención sea del 0%, lo que se traduce en un mayor sueldo neto mes a mes.

Según los datos del Ejecutivo, las sucesivas rebajas fiscales aplicadas desde 2023 han supuesto un ahorro de más de 11.000 millones de euros para cerca de diez millones de contribuyentes. Además, si se tiene en cuenta la evolución del SMI en los últimos años, con una subida del 66% desde 2018, el impacto conjunto de estas medidas ha permitido mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos sin aumentar su carga fiscal.

Esta política fiscal busca acompasar el incremento del SMI con una reducción efectiva de impuestos. Sin este ajuste, muchos trabajadores habrían pasado a tributar más al subir sus ingresos, perdiendo parte del beneficio de la subida salarial.