La guerra en Irán ya causa estragos en las familias canarias: los precios repuntan con fuerza en marzo

La tensión impulsada por la guerra de Donald Trump en Irán ya empieza a reflejarse en el Índice de Precios de Consumo (IPC) en España. En concreto en Canarias, los precios se incrementaron un 3% en marzo, nueve décimas más que en el mes anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Renovar el armario es la actividad que más se encarece en el Archipiélago, con una subida del 6,5% en vestido y calzado. Le siguen los restaurantes y alojamientos, que aumentan un 5,2% y confirman que salir a comer o hacer una escapada exige cada vez un poco más de presupuesto. Además, sube el transporte un 4,3%.

Precisamente este último grupo es el que guarda una relación más directa con la escalada del conflicto en Oriente. El ya tan sonado cierre del estrecho de Ormuz –por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial– ha disparado la preocupación en los mercados y provocado un repunte del precio del crudo ante el temor a nuevas interrupciones en el suministro global. Sus efectos ya empiezan a notarse en las estaciones de servicio de todo el país, que encadenan varias semanas de subidas en los carburantes.

Repunte de la inflación

En este sentido, el INE ha elevado al 3,4% el repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más en comparación con la tasa registrada en febrero. Con ello, la inflación vuelve a alejarse del umbral del 2% que los expertos suelen considerar propio de una economía estable.

La subida se explica, sobre todo, por el tirón del grupo del transporte –donde se incluyen los carburantes–, que aportó 0,787 puntos. También contribuyeron la vivienda, que se mantiene en su vorágine de escasez de oferta y precios al alza, con 0,215 puntos; y el vestido y calzado, con 0,115. En el lado contrario de la balanza, los alimentos y las bebidas no alcohólicas ayudaron a contener el alza y restaron 0,092 puntos.

El impacto de la guerra no llega a los alimentos

La inflación del grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 2,7% interanual, cinco décimas menos respecto a la tasa registrada en febrero, lo que implica que el repunte de los combustibles no se ha trasladado, al menos aun, a la alimentación.

En marzo se moderó la subida de los huevos, que pasaron de encarecerse un 30,1% en febrero a hacerlo un 21,2% en marzo. Los precios de las frutas y las hortalizas también se moderaron, al 4,7% y al 13,2%, respectivamente; así como los de la carne, con un alza menor que en febrero, del 5,3%. Otros alimentos como las papas, las legumbres, los cereales o la pasta continuaron registrando caídas anuales.

Eso sí, la situación podría complicarse en los próximos meses, especialmente en Canarias. El conflicto en Irán amenaza con encarecer aún más los fletes marítimos hacia el Archipiélago: los procedentes de China ya han subido un 30%, mientras que los que llegan desde África se han incrementado un 13%. Pues esta situación no solo presiona al alza el precio del petróleo y de los combustibles, sino que también dificulta el transporte de mercancías y materias primas, una circunstancia especialmente sensible para el Archipiélago por su lejanía y su elevada dependencia del exterior. No en vano, el 92% de los productos que se consumen en las Islas llegan por vía marítima.

En este contexto, el sector primario en Canarias ya ha empezado a notar el golpe: suben los fertilizantes, la soja para piensos y el combustible necesario para el riego y la maquinaria. Organizaciones agrarias como COAG y Asaga avisan de que estas alzas acabarán trasladándose al consumidor y de que será en julio y agosto cuando más se note en el bolsillo de los isleños.

El gasóleo se dispara

En cuanto a los grupos especiales que desglosa el INE, las secuelas de la escalada bélica vuelven a hacerse notar. Destacan las subidas del 7,3% de los productos energéticos y del 8,6% de los carburantes y combustibles en tasas interanuales. Aun así, el mayor repunte de marzo lo protagonizó el gasóleo, que se disparó un 17,9% interanual, frente a la caída del 4,7% que se había registrado tan solo un mes antes. La gasolina, por su parte, pasó de bajar un 6,1% en febrero a subir un 4,8% en marzo.

También los combustibles líquidos dieron un vuelco, al registrar un alza del 22,9% interanual, cuando en febrero caían un 10,8%. En cambio, los hidrocarburos licuados, como el butano y el propano, moderaron su precio con un descenso del 9,7%, mientras que el gas natural bajó un 5,8% en tasa interanual.