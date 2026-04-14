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Iberdrola desarrolla un sistema para maximizar en hasta un 20% la capacidad de las redes eléctricas

La filial de distribución de la eléctrica crea una solución que mide la temperatura, el viento y la radiación solar de esta infraestructura

Global Smart Grids Innovation Hub.

Global Smart Grids Innovation Hub.

Sara Ledo

Sara Ledo

Bilbao

Iberdrola desarrolla un sistema para medir y maximizar la capacidad de las redes eléctricas en pleno debate sobre la congestión de esta infraestructura en España. El proyecto, desarrollado en el centro de innovación de su filial de distribución (i-DE Redes Eléctricas Inteligentes), podría aumentar la capacidad de las redes de distribución en hasta un 20%, según fuentes de la compañía.

La capacidad de las redes, fijada por los fabricantes, determina el volumen máximo de electricidad que pueden transportar estas infraestructuras en el peor de los casos, esto es, cuando hace mucho viento o mucho calor. De esta forma, si se consigue medir exactamente la temperatura, el viento y la radiación solar de los cables eléctricos se puede aumentar la capacidad de ese flujo máximo teórico en aquellos momentos en los que haga más frío y menos viento.

Y eso trata de hacer i-DE Redes Eléctricas Inteligentes con el desarrollo de tres equipos distintos, que se instalan en los cables eléctricos y miden estas tres variables ambientales (temperatura, el viento y la radiación solar). El proyecto está todavía en fase de pruebas, con 10 prototipos instalados en distintas zonas de la geografía nacional, pero el objetivo es escalarlo en un futuro.

El proyecto no será una solución generalizada a la saturación de las redes eléctricas porque no se puede instalar en todos los cables eléctricos desplegados por el país, pero sí puede ser un recurso útil a la espera de un mayor crecimiento de las redes y atendiendo a los cuellos de botella que se pueden generar en la demanda de materiales o la tramitación administrativa.

Centro de innovación

Estos tres sensores metereológicos son uno de los 120 proyectos que i-DE Redes Eléctricas Inteligentes desarrolla en el Global Smarts Grids Innovation Hub, impulsado por la compañía y la Diputación Foral de Bizkaia en Bilbao, que ofrece deducciones fiscales. Este centro combina la capacidad tecnológica interna de la compañía con el conocimiento de otras empresas, universidades, centros tecnológicos e instituciones para dar respuesta a las necesidades de las redes del futuro.

El centro, que acaba de cumplir cinco años, ha recibido una inversión de 210 millones de euros de la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. En este tiempo ha culminado el desarrollo de 13 productos que ya están en el mercado y han sido reconocidos con el sello de calidad del 'hub', denominado ‘Producto desarrollado en el GSG Innovation Hub’, y espera acabar 2026 con 20 productos certificados más, desarrollados en colaboración con proveedores nacionales e internacionales.

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El Global Smarts Grids Innovation Hub se ubica en el Centro Corporativo Berroeta en Larraskitu (Bilbao) y cuenta con un espacio de más de 1.000 metros cuadrados y más de 200 profesionales especializados en redes eléctricas, digitalización, datos e innovación tecnológica.

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