La inflación se eleva en marzo al 3% en Canarias, por debajo de la media nacional, pese a la subida de las gasolinas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado al 3,4 % el repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más en comparación con la tasa registrada en febrero. En el caso de Canarias, el incremento ha sido del 3% el pasado mes, por debajo de la media nacional.

De acuerdo con los datos publicados este martes por el INE, de los 1,1 puntos más de inflación en marzo, 0,787 puntos fueron aportados por el grupo del transporte, que incluye los combustibles; mientras que la vivienda sumó 0,215 puntos; y el grupo del vestido y el calzado contribuyó con 0,115 puntos.

Por el contrario, el grupo de los alimentos y las bebidas no alcohólicas tiró a la baja y restó 0,092 puntos.

El gasóleo se dispara un 17,9 % interanual

De los grupos especiales, destacan las subidas del 7,3 % de los productos energéticos y del 8,6 % de los carburantes y combustibles en tasas interanuales.

La mayor subida en marzo fue para el gasóleo, que se disparó un 17,9 % interanual, cuando un mes antes caía el 4,7 %; mientras que la gasolina ha pasado de caer un 6,1 % en febrero a subir un 4,8 % en marzo.

Los combustibles líquidos se dispararon un 22,9 % interanual, cuando un mes antes caían el 10,8 %; mientras que los hidrocarburos licuados (butano y propano) cayeron un 9,7 %; y el gas natural bajó un 5,8 % interanual.

La electricidad subió un 4,3 % interanual, lo que junto al repunte de los combustibles líquidos fue lo que provocó el alza del grupo de la vivienda.

El Ministerio de Economía ha valorado en un comunicado que el plan de respuesta del Gobierno para amortiguar el impacto de la guerra en Irán está diseñado para que el 'shock' sobre los precios de la energía no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo.

"Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza", añade Economía, que señala además que la electricidad está actuando como "amortiguador", gracias a la apuesta de España por las renovables.

El impacto de la guerra no llega a los alimentos

La inflación del grupo de los alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 2,7 % interanual, cinco décimas menos respecto a la tasa registrada en febrero, lo que implica que el repunte de los combustibles no se ha trasladado a la alimentación.

En marzo se moderó la subida de los huevos, que pasaron de encarecerse un 30,1 % en febrero a hacerlo un 21,2 % en marzo.

Los precios de las frutas y las hortalizas también se moderaron, al 4,7 % y al 13,2 %, respectivamente; así como los de la carne, con un alza menor que en febrero, del 5,3 %.

Otros alimentos como las patatas, las legumbres, los cereales o la pasta continuaron registrando caídas anuales.

La tasa anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se situó en el 2,9 %, dos décimas superior a la del mes anterior.

Madrid registra la inflación más alta

Por comunidades autónomas, la tasa de inflación más alta se registró en Madrid (4,1 %), siete décimas superior a la media nacional.

También se registraron tasas superiores a la media en Galicia (3,8 %), en Castilla-La Mancha (3,7 %), en Baleares y Cantabria (3,6 %), y en Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra (3,5 %).

Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco registraron tasas iguales a la media nacional (3,4 %).

Por debajo de la media se situaron Andalucía (3,3 %), Cataluña (3,1 %) y Asturias, Canarias y La Rioja (3 %). El Ceuta fue del 2,7 % y en Melilla del 2,6 %.

En tasa mensual, el IPC subió en marzo un 1,2 % respecto a febrero, a consecuencia del encarecimiento de los combustibles, pero también por los mayores precios del vestido y el calzado al inicio de la nueva temporada, así como por la subida de precio de restaurantes y servicios de alojamiento.