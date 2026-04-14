Ya es oficial: Hacienda está enviando esta carta muy importante a los autónomos canarios durante la campaña de la Renta 2026

Los autónomos canarios deben estar muy atentos al buzón durante la campaña de la Renta 2026. Los técnicos de Hacienda han advertido de que este año se intensificarán los controles sobre los trabajadores por cuenta propia, por lo que recibir una carta del fisco será más habitual de lo que muchos creen. Eso sí, no todos estos avisos implican problemas. En muchos casos responden a comprobaciones rutinarias o a simples requerimientos de información, pero en otros sí se pide algo más.

Hacienda espera enviar durante esta campaña de la Renta unas 80.000 notificaciones a estos trabajadores, especialmente a los que han modificado sus datos fiscales. De este modo, Hacienda puede comprobar que se siguen cumpliendo las obligaciones tributarias y no se están produciendo errores. Uno de sus principales objetivos es que el contribuyente revise sus datos antes de presentar la declaración y evite problemas mayores.

Lucía Feijoo Viera

Para ello, el Fisco utiliza un sistema basado en el cruce masivo de datos fiscales, bancarios y de terceros que permite detectar posibles incoherencias en la información declarada.

¿Qué son estas cartas y por qué las envía Hacienda?

Las cartas que se envían en este momento no son multas. La mayoría de estas notificaciones son simples avisos informativos. Hacienda detecta discrepancias, por ejemplo, entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios, y avisa al autónomo para que revise su situación antes de confirmar el borrador.

Hacienda incluye la información que debes tener en cuenta en estas notificaciones / E.D.

La Agencia Tributaria quiere así que se cumpla voluntariamente con este proceso, para así evitar tener que abrir procedimientos de inspección más adelante, que sí conllevan sanciones y recargos. Además, este año se pone el foco en varios frentes: ingresos procedentes de plataformas digitales, operaciones con criptomonedas, rentas en el extranjero o alquileres no declarados. También se vigilan especialmente los descuadres entre lo facturado y lo ingresado en cuentas bancarias.

¿Qué información incluyen las notificaciones de Hacienda?

El contenido de estas cartas suele ser directo y bastante claro. Hacienda detalla el motivo del aviso y aporta datos concretos. Entre la información más habitual que incluyen destacan:

El origen de la discrepancia detectada (ingresos, ventas online, alquileres…).

Datos económicos vinculados al contribuyente, como movimientos bancarios o cobros con tarjeta.

Comparativas con otros profesionales del mismo sector si se trata de márgenes o rentabilidad.

Un recordatorio para revisar y, si procede, corregir la declaración antes de presentarla.

No es raro que el autónomo descubra en ese momento que Hacienda ya dispone de información muy detallada sobre su actividad económica. Recibir una de estas comunicaciones significa que estás en el radar de la Agencia Tributaria. Sin embargo, no implica automáticamente una inspección ni una sanción.

En el caso de las cartas informativas, no existe la obligación de responder. Son una advertencia previa. La situación cambia si el documento es un requerimiento formal, donde sí se exige aportar documentación en un plazo concreto, normalmente de 10 días hábiles.

Cuando recibas esta carta y Hacienda tiene razón, lo más conveniente es regularizar la situación antes de presentar la declaración. Incluir ingresos olvidados o corregir errores de forma voluntaria evita sanciones posteriores. Si el autónomo considera que sus datos son correctos, deberá justificar las diferencias. Es frecuente que ciertos movimientos bancarios, como préstamos, traspasos entre cuentas o ayudas, no sean ingresos reales, pero sí aparezcan reflejados en los sistemas de Hacienda. En estos casos, no es necesario modificar la declaración, pero sí conservar toda la documentación que lo demuestre.

La campaña de la Renta de este año confirma un control sobre los autónomos es cada vez más exhaustivo. La obligación de declarar para todos los trabajadores por cuenta propia, incluso con ingresos mínimos, y el aumento del cruce de datos sitúan a este colectivo en el centro de la vigilancia fiscal.